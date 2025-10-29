Dro e la magia della cantera

Il calcio vive di attimi e di gesti che cambiano tutto. Pedro Fernández Sarmiento, per tutti Dro , diciassette anni e otto mesi, ha una storia speciale da raccontare. Il ragazzo di Nigrán , nel cuore della Galizia , ha già lasciato il segno al Camp Nou . Il 28 settembre, contro la Real Sociedad , ha debuttato da titolare in Liga . Faccia da liceale, ma nessuna incertezza. Il Barcellona lo considera un patrimonio dal valore ancora indefinito.

I campi del Val Miñor

Nato il 12 gennaio del 2008, Dro è cresciuto nei campi del Val Miñor. Non correva più veloce degli altri, non era il più forte fisicamente. Ma aveva qualcosa di diverso: giocava a testa alta, come chi vede la partita da un altro piano. A quattordici anni il Barça lo nota e lo porta alla Masia, dove ogni tocco è scuola e responsabilità. Lui non si perde: umile, concentrato, con un’idea precisa di calcio fatta di lucidità e pensiero veloce. Qui, tra sfide quotidiane, si rafforza la sua idea di calcio: un gioco fatto di precisione, intelligenza tattica e una lucidità che spesso mancano anche ai più grandi. Trequartista, un metro e 89, destro naturale. Papà galiziano e mamma filippina.

Trequartista, mezzala o falso nueve

Il suo calcio è elegante e allo stesso tempo efficiente. Può giocare come centrocampista offensivo, mezzala o anche come “falso nueve”. Ogni posizione la interpreta con lo stesso rigore. I suoi tocchi sono ordinati, il suo controllo è elegante, nei baby del Barcellona ha la capacità di dettare i tempi. Nella scorsa estate, Dro ha partecipato alla tournée del Barcellona in Giappone. Durante una partita contro il Vissel Kobe è entrato in corsa e ha segnato. Un piccolo premio dopo anni di sacrifici e allenamenti. Il vero banco di prova è arrivato però a settembre, quando il tecnico Hansi Flick l’ha schierato titolare contro la Real Sociedad. Il Camp Nou è un teatro di emozioni forti. E quel giorno lo accoglie con un misto di curiosità e rispetto. Dro risponde giocando con maturità. Dimostra una naturalezza rara. Quella partita è più di un debutto: è la conferma che il Barcellona ha un altro talento. E lui, nonostante la giovane età e la delicatezza di certi esami, sembra pronto ad assorbirne tutta la responsabilità.

Il suo soprannome

Lo chiamano “Dro”, un soprannome che nasce da una tenerezza familiare: il fratellino non riusciva a pronunciare correttamente “Pedro”. Ora quel nome, Dro, è stampato sulle maglie del Barcellona, e rappresenta un’identità fatta di umiltà, sacrificio e talento puro. Flick l’ha voluto tenere in estate, l’ha portato in tournée, l’ha fatto allenare con i big. E Dro si è ritrovato come in un’aula dell’università.