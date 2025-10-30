Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Aurèle Amenda, la scommessa dell’Eintracht © Getty Images

Aurèle Amenda, la scommessa dell’Eintracht

Difensore centrale, svizzero, 23 anni: dall’Etoile Biel alla Bundesliga
Stefano Chioffi
3 min

L’Eintracht lo attende con fiducia. Otto milioni e mezzo per portarlo in Bundesliga: una scommessa ragionata. Aurèle Amenda è nato in Svizzera, a Bienne, la città degli orologi: difensore centrale, classe 2003, un metro e 97. Ha costruito il proprio talento lontano dalle luci. E proprio lì, tra allenamenti e silenzi, ha trovato la sua dimensione: forza, lucidità, pazienza. Il fisico impressiona subito: domina l’area di rigore. Ma dietro la potenza c’è altro. Cresciuto tra l’Etoile Biel e lo Young Boys, Amenda ha imparato presto che il corpo non basta. Conta la testa. Non marca soltanto: anticipa, interpreta, studia da play difensivo.

La Bundesliga

L’esordio in Super League segna la prima svolta. Tra il 2021 e il 2023 colleziona 31 presenze, contribuendo nello Young Boys alla conquista di uno scudetto e di una Coppa di Svizzera. Ma più dei numeri, colpiscono la calma nei duelli, la precisione negli interventi, la freddezza da veterano. Ogni scelta è pensata, mai casuale. Poi la chiamata dell’Eintracht Francoforte, che intravede in lui un investimento per il futuro. In Germania il livello si alza: più ritmo, più pressione, più responsabilità. Amenda risponde con la stessa compostezza che lo contraddistingue. Diciannove presenze tra Bundesliga e coppa bastano per mostrare un solido processo di crescita.

I video

Prima di ogni partita, Amenda passa tempo davanti ai video. Un approccio quasi scientifico per approfondire le caratteristiche dei suoi avversari. La duttilità è un’altra risorsa: può adattarsi al ruolo di terzino destro. Sorprende per equilibrio e mobilità. Dietro l’aspetto da bodyguard c’è un giocatore agile, capace di tenere il passo dei più rapidi. Fuori dal campo, Amenda è esattamente come gioca: discreto, concreto, concentrato. Ventidue anni, maglia numero 5, contratto fino al 2029. È nato il 31 luglio del 2003. Ha metodo e dedizione. È uno dei profili più interessanti. Può contare su un ottimo maestro, Dino Toppmöller, un allenatore che in Bundesliga si è guadagnato stima e considerazione. Toppmöller ha conquistato un terzo posto nel 2025 e ha portato la squadra in Champions, sposando le logiche di un club che punta a restare ai vertici attraverso la politica dell’autofinanziamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout