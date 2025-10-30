Corriere dello Sport.it
Chaïbi e i cinque assist in Bundesliga © Getty Images

Chaïbi e i cinque assist in Bundesliga

Trequartista o ala da 4-3-3, algerino, 22 anni, si sta mettendo in luce nell’Eintracht
Stefano Chioffi
2 min

Le partitelle sull’asfalto e il calcio di strada hanno rappresentato la prima palestra di Fares Chaïbi, ventidue anni, trequartista o ala da 4-3-3, algerino, un gol e cinque assist in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte. Ha saputo coniugare fatica e ambizione. Nato a Bron, sobborgo popolare alle porte di Lione, Chaïbi esprime quella combinazione di umiltà, grinta e tecnica che distingue i giocatori cresciuti con una voglia di riscatto. Dribbling stretto, finte, agilità, un metro e 83, destro naturale. Ha cominciato a giocare in periferia. A quindici anni il provino superato con il Lione, che vanta una splendida tradizione a livello di settore giovanile.

Il provino con il Tolosa

Nel 2019 arriva il passaggio al Tolosa. Qui Chaïbi cresce, si struttura, impara a reggere la pressione di un ambiente esigente. All’inizio di febbraio del 2022 firma il primo contratto professionistico: una tappa simbolica, più che un traguardo. È il primo mattone di una svolta. Risponde con maturità e qualità. Gol, assist, continuità: Chaïbi diventa un punto di riferimento del nuovo Tolosa. L’esordio in Ligue 1, il 7 agosto 2022 contro il Nizza, è da titolare. Il primo gol arriva il 17 settembre contro il Lille. Il segno di una crescita solida, costruita con metodo e disciplina.

Il debutto contro il Bochum

L’estate del 2023 apre un nuovo capitolo: l’Eintracht Francoforte investe dieci milioni per portarlo in Bundesliga. Un segnale forte. Chaïbi debutta subito contro il Bochum, mostrando personalità e ritmo. Il primo gol arriva contro il Borussia Dortmund, confermando così la sua capacità di adattarsi a un calcio più fisico e veloce. Pochi mesi dopo, il 9 novembre 2023, segna la prima rete europea in Conference League contro l’HJK Helsinki. Fantasista moderno, capace di muoversi tra le linee, ma anche di arretrare e costruire. Ha un contratto che scade nel 2028.

