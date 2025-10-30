Chaïbi e i cinque assist in Bundesliga

Le partitelle sull’asfalto e il calcio di strada hanno rappresentato la prima palestra di Fares Chaïbi, ventidue anni, trequartista o ala da 4-3-3, algerino, un gol e cinque assist in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte. Ha saputo coniugare fatica e ambizione. Nato a Bron, sobborgo popolare alle porte di Lione, Chaïbi esprime quella combinazione di umiltà, grinta e tecnica che distingue i giocatori cresciuti con una voglia di riscatto. Dribbling stretto, finte, agilità, un metro e 83, destro naturale. Ha cominciato a giocare in periferia. A quindici anni il provino superato con il Lione, che vanta una splendida tradizione a livello di settore giovanile.