venerdì 31 ottobre 2025
Dani Vivian, il “Tenente” dell’Athletic Bilbao © Getty Images

Dani Vivian, il “Tenente” dell’Athletic Bilbao

Difensore centrale, 26 anni, basco: ha una clausola da sessanta milioni
Stefano Chioffi
2 min

Basco e tifoso dell’Athletic Bilbao: un legame perfetto. Ha un contratto fino al 2032 e una clausola da sessanta milioni. Dani Vivian è un difensore centrale, è nato a Vitoria-Gasteiz, ha ventisei anni e i suoi compagni hanno scelto per lui un soprannome, “Il Tenente”, che racconta la sua leadership silenziosa e la capacità di organizzare il reparto.

Tra Santutxu e Lezama

La carriera di Vivian comincia nel Santutxu, prima di approdare nel 2016 nel centro sportivo di Lezama, la casa del vivaio dell’Athletic. Qui matura tecnicamente e tatticamente, fino all’esordio in prima squadra il 16 agosto 2021. Da allora, è diventato un pilastro della difesa basca. Personalità, carisma, classe 1999, un metro e 84, disciplina e serietà, destro naturale, 160 partite, 7 gol e 2 assist. Il ct Luis De la Fuente l’ha chiamato in nazionale: fa parte del gruppo che parteciperà al mondiale del 2026.

I blitz in attacco

Dani Vivian non è solo fisicità. Partecipa alla costruzione dal basso e si inserisce in avanti. Nella Liga 2024-25 ha collezionato 32 presenze e 4 gol, mostrando anche in fase offensiva la sua efficacia, soprattutto sui corner e sui calci piazzati. Costanza e concentrazione lo rendono uno dei difensori più affidabili del campionato spagnolo. L’Athletic lo ha blindato con un contratto fino al 2032. Un segnale chiaro: Dani Vivian è al centro del progetto del club. Ordine e freddezza, un modello per tutti.

Esordio in nazionale

Marzo 2024 merita un cerchio rosso. Debutta nella Spagna contro la Colombia a Wembley. Un riconoscimento della sua crescita. Per Vivian non è un traguardo, ma una base di lavoro: il percorso continua, con l’obiettivo di consolidarsi. Combina fisico, tecnica e intelligenza tattica. Il Barcellona, in estate, si era informato. Ma il club basco ha chiuso la porta. Il prezzo è sancito dalla clausola.

