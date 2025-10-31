Dastan Satpaev, dal futsal al Chelsea
C’è un ragazzo di diciassette anni che ha fatto innamorare gli appassionati di calcio in Kazakistan. Si chiama Dastan Satpaev. Cresciuto sui campi di futsal, ha imparato a dominare il pallone negli spazi stretti: così ha sviluppato tecnica, rapidità e visione. È un attaccante: nel vivaio del Kairat Almaty ha superato i 100 gol. Numeri favolosi, da “prodigy boy". Nella Kazakhstan Youth Football League ha realizzato 26 reti e vinto il titolo di MVP. Con la prima squadra ha regalato spettacolo: 39 partite, 18 gol e 8 assist. Ha contribuito in maniera decisiva alla storica qualificazione del Kairat al maxi-girone di Champions.
Direzione Londra
Il Chelsea si è mosso in anticipo. L’ha acquistato per 2,4 milioni di sterline. Il passaggio a Londra è previsto per l’estate 2026, al compimento dei diciotto anni. Il club di Stamford Bridge lo considera uno dei prospetti più interessanti: un investimento sul futuro. Satpaev può fare il centravanti e la seconda punta. È veloce, si muove tra le linee. Il futsal è stato la sua scuola: controllo del pallone e rapidità di pensiero. Gli ha insegnato a trasformare ogni pressione avversaria in un’opportunità. Partecipa alla costruzione, lavora per i compagni, cerca il corridoio. È alto un metro e 76, è ambidestro, è nato il 12 agosto del 2008. Cinque presenze con il Kazakistan. Il Chelsea lo aspetta a luglio: è pronto un contratto fino al 2031. Andrà in ritiro con Maresca, poi potrebbe essere ceduto in prestito allo Strasburgo, altro club controllato dal consorzio BlueCo di Todd Boehly.
Carattere e maturità
Disciplinato e concentrato. Contribuisce a iniziative sociali ad Almaty. Vuole costruire il suo futuro con pazienza, costanza e mentalità. La Premier sarà una sfida enorme: è cosciente delle aspettative e delle pressioni. Il peso della responsabilità non lo preoccupa. Dal futsal di Almaty a Stamford Bridge, il percorso è iniziato: Dastan Satpaev potrebbe presto diventare una delle sorprese più interessanti.