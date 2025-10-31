Dastan Satpaev, dal futsal al Chelsea

C’è un ragazzo di diciassette anni che ha fatto innamorare gli appassionati di calcio in Kazakistan . Si chiama Dastan Satpaev . Cresciuto sui campi di futsal, ha imparato a dominare il pallone negli spazi stretti: così ha sviluppato tecnica, rapidità e visione. È un attaccante: nel vivaio del Kairat Almaty ha superato i 100 gol. Numeri favolosi, da “prodigy boy". Nella Kazakhstan Youth Football League ha realizzato 26 reti e vinto il titolo di MVP. Con la prima squadra ha regalato spettacolo: 39 partite, 18 gol e 8 assist. Ha contribuito in maniera decisiva alla storica qualificazione del Kairat al maxi-girone di Champions .

Direzione Londra

Il Chelsea si è mosso in anticipo. L’ha acquistato per 2,4 milioni di sterline. Il passaggio a Londra è previsto per l’estate 2026, al compimento dei diciotto anni. Il club di Stamford Bridge lo considera uno dei prospetti più interessanti: un investimento sul futuro. Satpaev può fare il centravanti e la seconda punta. È veloce, si muove tra le linee. Il futsal è stato la sua scuola: controllo del pallone e rapidità di pensiero. Gli ha insegnato a trasformare ogni pressione avversaria in un’opportunità. Partecipa alla costruzione, lavora per i compagni, cerca il corridoio. È alto un metro e 76, è ambidestro, è nato il 12 agosto del 2008. Cinque presenze con il Kazakistan. Il Chelsea lo aspetta a luglio: è pronto un contratto fino al 2031. Andrà in ritiro con Maresca, poi potrebbe essere ceduto in prestito allo Strasburgo, altro club controllato dal consorzio BlueCo di Todd Boehly.

Carattere e maturità

Disciplinato e concentrato. Contribuisce a iniziative sociali ad Almaty. Vuole costruire il suo futuro con pazienza, costanza e mentalità. La Premier sarà una sfida enorme: è cosciente delle aspettative e delle pressioni. Il peso della responsabilità non lo preoccupa. Dal futsal di Almaty a Stamford Bridge, il percorso è iniziato: Dastan Satpaev potrebbe presto diventare una delle sorprese più interessanti.