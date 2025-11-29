Ibrahim Maza, il nuovo patrimonio del Bayer Leverkusen

È un centrocampista di lotta e di governo. Ibrahim Maza è il tipo di giocatore che può cambiare ritmo e prospettiva a una squadra. Arrivato a Leverkusen nell’estate 2025 dall’Hertha per dodici milioni, si è preso subito le chiavi della Bundesliga: nove partite, due gol e un assist. Contro l’Heidenheim ha regalato spettacolo: doppietta, quattro tiri in porta, tre dribbling riusciti. Nato a Berlino il 24 novembre del 2005, ha scelto la nazionalità algerina, rispettando le origini della sua famiglia. Un metro e 80, rapidità e dribbling stretto. Piede destro dominante, sinistro funzionale.