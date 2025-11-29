Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Ibrahim Maza, il nuovo patrimonio del Bayer Leverkusen © EPA

Ibrahim Maza, il nuovo patrimonio del Bayer Leverkusen

Mezzala o trequartista, classe 2005, è nato in Germania ma ha scelto la nazionalità algerina
Stefano Chioffi
1 min

È un centrocampista di lotta e di governo. Ibrahim Maza è il tipo di giocatore che può cambiare ritmo e prospettiva a una squadra. Arrivato a Leverkusen nell’estate 2025 dall’Hertha per dodici milioni, si è preso subito le chiavi della Bundesliga: nove partite, due gol e un assist. Contro l’Heidenheim ha regalato spettacolo: doppietta, quattro tiri in porta, tre dribbling riusciti. Nato a Berlino il 24 novembre del 2005, ha scelto la nazionalità algerina, rispettando le origini della sua famiglia. Un metro e 80, rapidità e dribbling stretto. Piede destro dominante, sinistro funzionale.

L’identikit

Trequartista o mezzala: si accentra, verticalizza e dialoga con le punte. In Bundesliga percorre in media 10,6 chilometri a partita. Costruisce, intercetta e lancia il contropiede. Nel match contro il Borussia Dortmund ha creato quattro occasioni in venti minuti, diventando decisivo per la rimonta. Ha segnato un gol anche in Coppa di Germania. Il suo cartellino vale dodici milioni. Applicazione e dinamismo. Visione e intensità. Ha saputo reagire dopo una retrocessione e alcuni infortuni all’Hertha. Versatile: 4‑2‑3‑1, 4‑3‑3 o 3‑4‑3. Numeri e prestazioni lo rendono già un giocatore definito. Futuro ambizioso, lo seguono club inglesi e spagnoli.

