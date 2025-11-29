Kochalski, dai video su Neuer al Qarabag
Mateusz Kochalski è il muro e l’icona del Qarabag. Polacco, classe 2000, un metro e 90, mani di cemento, scuola Legia Varsavia. Il portiere è la rivelazione di queste prime cinque giornate di Champions. Il 25 novembre, a Napoli, ha parato un rigore a Højlund e compiuto otto parate, alcune spettacolari, come quelle su Neres e McTominay. Istinto, reattività, uno stile preciso: il suo modello è Neuer, lo studia attraverso i video. L’Europa delle big è la sua vetrina: 450 minuti e 17 interventi. Il Qarabag l’ha acquistato nel 2024 dallo Stal Mielec per novecentomila euro. Titolare fisso. Quarantatré presenze e diciotto clean sheet, 72% di parate. Potrebbe avere un futuro in Bundesliga, si è mosso il Borussia Dortmund.
Gli allenamenti
È nato il 25 luglio del 2000 a Świdnik. Ha cominciato la carriera nel BKS Lublin. Non solo portiere: è il primo regista difensivo, organizza la costruzione dal basso. Mentalità solida, nonostante un’esperienza internazionale da outsider. Numero 99 sulle spalle, identità, fisico e tecnica: domina sui cross, mantiene una concentrazione alta e reagisce alle situazioni difficili. Allenamenti mirati a migliorare riflessi e gioco con i piedi. Leadership silenziosa: parla con difensori, coordina movimenti e posizioni. Non è più solo una sorpresa.