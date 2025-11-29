Kochalski, dai video su Neuer al Qarabag

Mateusz Kochalski è il muro e l’icona del Qarabag. Polacco, classe 2000, un metro e 90, mani di cemento, scuola Legia Varsavia. Il portiere è la rivelazione di queste prime cinque giornate di Champions. Il 25 novembre, a Napoli, ha parato un rigore a Højlund e compiuto otto parate, alcune spettacolari, come quelle su Neres e McTominay. Istinto, reattività, uno stile preciso: il suo modello è Neuer, lo studia attraverso i video. L’Europa delle big è la sua vetrina: 450 minuti e 17 interventi. Il Qarabag l’ha acquistato nel 2024 dallo Stal Mielec per novecentomila euro. Titolare fisso. Quarantatré presenze e diciotto clean sheet, 72% di parate. Potrebbe avere un futuro in Bundesliga, si è mosso il Borussia Dortmund.