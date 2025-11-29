Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Denil Castillo, dall’Ecuador al Midtjylland © BARTOLETTI

Denil Castillo, dall’Ecuador al Midtjylland

Mediano o mezzala, 21 anni, è cresciuto a Quito e ha giocato anche in Ucraina (Shakhtar) e Serbia (Partizan)
Stefano Chioffi
2 min

Sulle strade di Eloy Alfaro ha giocato le sue prime partite. Denil Castillo è un centrocampista: al Midtjylland ha subito trovato spazio e fiducia, diventando un punto di riferimento. Arrivato dall’Ecuador nell’estate del 2024, dopo una serie di esperienze in Ucraina (Shakhtar) e Serbia (Partizan), ha adattato tecnica e dinamismo ai canoni del calcio europeo. È alto un metro e 89, combina struttura fisica con agilità e senso del gioco. Ha cominciato la carriera nella Liga Deportiva Universitaria di Quito. Copre ampie zone del campo: mediano, regista o mezzala. Pressing e ordine. Tanta benzina. Destro naturale, cinque gol e sette assist tra campionato e coppe. Razionale, generoso, accelerazioni da 32,4 km/h. Qualità e sostanza: una media di 1,8 passaggi chiave a partita. Inserimento e forza nei tackle. Il gol più spettacolare è arrivato contro l’Aalborg: tempismo perfetto e conclusione sul palo lontano. Verticalizza e partecipa al contropiede. In fase difensiva contribuisce con anticipi, raddoppi e coperture preventive.

Goretzka e Kanté

Versatile: offre diverse soluzioni tattiche, ha spunti e intuizioni da trequartista. Dodici cross riusciti, diciotto recuperi e dieci dribbling nelle partite europee. È un gancio tra difesa e attacco. La sua lettura del gioco permette scelte illuminate su quando accelerare e quando rallentare. Passaggi filtranti, appoggi laterali, triangolazioni. Garantisce equilibrio. Analizza i video di Goretzka e Kanté. Nel Midtjylland ha superato l’esame.

