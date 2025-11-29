Denil Castillo, dall’Ecuador al Midtjylland

Sulle strade di Eloy Alfaro ha giocato le sue prime partite. Denil Castillo è un centrocampista: al Midtjylland ha subito trovato spazio e fiducia, diventando un punto di riferimento. Arrivato dall’Ecuador nell’estate del 2024, dopo una serie di esperienze in Ucraina (Shakhtar) e Serbia (Partizan), ha adattato tecnica e dinamismo ai canoni del calcio europeo. È alto un metro e 89, combina struttura fisica con agilità e senso del gioco. Ha cominciato la carriera nella Liga Deportiva Universitaria di Quito. Copre ampie zone del campo: mediano, regista o mezzala. Pressing e ordine. Tanta benzina. Destro naturale, cinque gol e sette assist tra campionato e coppe. Razionale, generoso, accelerazioni da 32,4 km/h. Qualità e sostanza: una media di 1,8 passaggi chiave a partita. Inserimento e forza nei tackle. Il gol più spettacolare è arrivato contro l’Aalborg: tempismo perfetto e conclusione sul palo lontano. Verticalizza e partecipa al contropiede. In fase difensiva contribuisce con anticipi, raddoppi e coperture preventive.