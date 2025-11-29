Lamare Bogarde, lo zio Winston e gli schemi di Emery

Da nipote sta proseguendo una tradizione di famiglia. Lamare Bogarde è uno dei 388 stranieri che giocano in Premier League: un salto che equivale a una laurea per un ragazzo di ventuno anni. Nato il 5 febbraio del 2004 in Olanda, a Rotterdam, ha un parente famoso: suo zio Winston ha giocato in passato nell’Ajax e nel Milan. Mediano, un metro e 85, ha lasciato nel 2019 il vivaio del Feyenoord per proseguire l’avventura nell’Aston Villa. Un viaggio a tappe: ora è uno dei jolly di Unai Emery. Nel 2024 è rientrato a Birmingham dopo un’esperienza in prestito al Bristol e ha trovato la direzione giusta. Può fare il centrocampista o arretrare sulla linea dei difensori per agire anche come terzino. Muscoli e rapidità. Otto presenze in Premier e quattro in Europa League.