Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lamare Bogarde, lo zio Winston e gli schemi di Emery © Getty Images

Lamare Bogarde, lo zio Winston e gli schemi di Emery

Olandese, 21 anni, jolly dell’Aston Villa: è il nipote dell’ex milanista
Stefano Chioffi
2 min

Da nipote sta proseguendo una tradizione di famiglia. Lamare Bogarde è uno dei 388 stranieri che giocano in Premier League: un salto che equivale a una laurea per un ragazzo di ventuno anni. Nato il 5 febbraio del 2004 in Olanda, a Rotterdam, ha un parente famoso: suo zio Winston ha giocato in passato nell’Ajax e nel Milan. Mediano, un metro e 85, ha lasciato nel 2019 il vivaio del Feyenoord per proseguire l’avventura nell’Aston Villa. Un viaggio a tappe: ora è uno dei jolly di Unai Emery. Nel 2024 è rientrato a Birmingham dopo un’esperienza in prestito al Bristol e ha trovato la direzione giusta. Può fare il centrocampista o arretrare sulla linea dei difensori per agire anche come terzino. Muscoli e rapidità. Otto presenze in Premier e quattro in Europa League. 

Le soluzioni tattiche

Bogarde è una carta molto utile per Emery. Ha una precisione nei passaggi dell’82%, con 1,5 intercetti e 2,3 contrasti riusciti ogni 90 minuti. Intensità e peso specifico: sa posizionarsi, schermare gli spazi e avviare la manovra. In una partita di FA Cup contro il Brighton, Bogarde ha recuperato sette palloni in sedici minuti. Tecnica e fisicità: accelera, protegge il reparto arretrato, contribuisce in fase di costruzione. La sua duttilità gli permette di adattarsi a diversi sistemi come 4‑3‑3, 3‑5‑2 o 4‑2‑3‑1. Può diventare titolare fisso. Il suo percorso evidenzia maturità. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS