Lamare Bogarde, lo zio Winston e gli schemi di Emery
Da nipote sta proseguendo una tradizione di famiglia. Lamare Bogarde è uno dei 388 stranieri che giocano in Premier League: un salto che equivale a una laurea per un ragazzo di ventuno anni. Nato il 5 febbraio del 2004 in Olanda, a Rotterdam, ha un parente famoso: suo zio Winston ha giocato in passato nell’Ajax e nel Milan. Mediano, un metro e 85, ha lasciato nel 2019 il vivaio del Feyenoord per proseguire l’avventura nell’Aston Villa. Un viaggio a tappe: ora è uno dei jolly di Unai Emery. Nel 2024 è rientrato a Birmingham dopo un’esperienza in prestito al Bristol e ha trovato la direzione giusta. Può fare il centrocampista o arretrare sulla linea dei difensori per agire anche come terzino. Muscoli e rapidità. Otto presenze in Premier e quattro in Europa League.
Le soluzioni tattiche
Bogarde è una carta molto utile per Emery. Ha una precisione nei passaggi dell’82%, con 1,5 intercetti e 2,3 contrasti riusciti ogni 90 minuti. Intensità e peso specifico: sa posizionarsi, schermare gli spazi e avviare la manovra. In una partita di FA Cup contro il Brighton, Bogarde ha recuperato sette palloni in sedici minuti. Tecnica e fisicità: accelera, protegge il reparto arretrato, contribuisce in fase di costruzione. La sua duttilità gli permette di adattarsi a diversi sistemi come 4‑3‑3, 3‑5‑2 o 4‑2‑3‑1. Può diventare titolare fisso. Il suo percorso evidenzia maturità.