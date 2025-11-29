Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Johan Manzambi, la freccia del Friburgo e della Svizzera © APS

Johan Manzambi, la freccia del Friburgo e della Svizzera

Vent’anni, jolly di centrocampo, origini congolesi e angolane: due gol, due assist e uno stile “box to box”. Piace anche al Napoli e ricorda Juan Cuadrado
Stefano Chioffi
2 min

Origini angolane e congolesi. Corsa e resistenza, nei test atletici stacca tutti. Johan Manzambi è un centrocampista totale che sta diventando un punto fermo del Friburgo e della Svizzera. È nato a Ginevra nel 2005, è alto un metro e 82, pesa 72 chili, si è formato nel settore giovanile del Servette. La Bundesliga rappresenta un banco di prova. Inserimento rapido, senza problemi, si è fatto ammirare per il suo stile “box-to-box”. Dinamismo e velocità, piace anche al Napoli, come ha raccontato il suo procuratore Ismael Miller, contattato anche da alcuni club inglesi come il Tottenham e il West Ham. Nove presenze, un gol e due assist in Bundesliga. Cinque partite e una rete in Europa League. Mediano, mezzala, esterno di centrocampo oppure ala da 4-3-3. Offre tante soluzioni. È uno dei pilastri della nazionale svizzera di Murat Yakin: otto partite e tre gol.

A costo zero

Il Friburgo l’ha pescato nel vivaio del Servette. Era gennaio del 2023. Affare a costo zero. Manzambi non aveva ancora un contratto da professionista. Ora vale quindici milioni e ha prolungato l’accordo fino al 2030. Anche il Chelsea lo ha farro studiare dai suoi osservatori. Inserimenti e progressioni: controllo spigliato, passaggi puliti, la capacità di scavarsi lo spazio in area. Le statistiche confermano la sua sostanza: 84% passaggi riusciti, 3,2 palloni intercettati, 10,3 km. Ricorda per caratteristiche Juan Cuadrado.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS