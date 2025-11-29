Said El Mala, dal blitz della Roma alla grande asta
La Roma si è informata. Said El Mala è un’idea per gennaio, ma la priorità assoluta resta Joshua Zirkzee, pronto a lasciare il Manchester United per raggiungere Gasperini. Diciannove anni, un metro e 87, ala sinistra o centravanti, tecnica raffinata, quattro gol e tre assist in Bundesliga con la maglia del Colonia. È nato in Germania, a Krefeld, il 26 agosto del 2006: papà libanese e mamma tedesca. Nella sua fascia di età è uno dei talenti più richiesti e corteggiati: lo cercano il Barcellona, il Manchester City, il Bayern, lo United, il Paris Saint Germain e il Chelsea. I dirigenti del Colonia chiedono trenta milioni più bonus. La Roma era stata la prima a entrare in azione, ma ora lo scenario si è complicato. Ambidestro, contratto fino al 2030. Il club tedesco si è ripromesso di trattenerlo altri sei mesi. Non vuole privarsene durante la finestra invernale. El Mala ha cominciato a giocare nella scuola del Borussia Mönchengladbach e del Meerbusch. Nel 2023 è arrivato a costo zero al Viktoria Colonia: quattordici gol e sei assist in terza serie. E dopo poche settimane è stato preso dal Colonia per 350.000 euro.
La Germania Under 21
Dribbling esplosivo, controllo orientato, la capacità di superare l’uomo in velocità. Statistiche: 10,2 km percorsi a partita, 2,1 dribbling riusciti, 85% di passaggi completati. Rientra anche per aiutare il centrocampo. Nel match contro l’Eintracht Francoforte ha segnato un gol da posizione defilata dopo aver saltato tre avversari. Ha una maturità rara in rapporto alla sua età. La versatilità è un’altra caratteristica di El Mala. Può giocare come ala sinistra nel 4‑3‑3, da trequartista nel 4‑2‑3‑1 e da attaccante puro. In campionato ha segnato al Friburgo, all’Hoffenheim, all’Augsburg e all’Amburgo. Titolare fisso nella squadra allenata da Lukas Kwasniok. Sette gol nella Germania Under 19 di Hanno Balitsch. È stato già convocato nella nazionale Under 21 da Antonio Di Salvo: nell’ultima partita vinta 2-0 in Georgia e valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria ha costruito l’assist per l’1-0 di Lennart Karl, il nuovo gioiello del Bayern.