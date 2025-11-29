Said El Mala, dal blitz della Roma alla grande asta

La Roma si è informata. Said El Mala è un’idea per gennaio, ma la priorità assoluta resta Joshua Zirkzee, pronto a lasciare il Manchester United per raggiungere Gasperini. Diciannove anni, un metro e 87, ala sinistra o centravanti, tecnica raffinata, quattro gol e tre assist in Bundesliga con la maglia del Colonia. È nato in Germania, a Krefeld, il 26 agosto del 2006: papà libanese e mamma tedesca. Nella sua fascia di età è uno dei talenti più richiesti e corteggiati: lo cercano il Barcellona, il Manchester City, il Bayern, lo United, il Paris Saint Germain e il Chelsea. I dirigenti del Colonia chiedono trenta milioni più bonus. La Roma era stata la prima a entrare in azione, ma ora lo scenario si è complicato. Ambidestro, contratto fino al 2030. Il club tedesco si è ripromesso di trattenerlo altri sei mesi. Non vuole privarsene durante la finestra invernale. El Mala ha cominciato a giocare nella scuola del Borussia Mönchengladbach e del Meerbusch. Nel 2023 è arrivato a costo zero al Viktoria Colonia: quattordici gol e sei assist in terza serie. E dopo poche settimane è stato preso dal Colonia per 350.000 euro.