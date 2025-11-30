Franko Kovacevic, il capocannoniere della Conference
È abituato alle salite. Ha superato molti ostacoli prima che il suo nome riuscisse a emergere dalla periferia. Franko Kovacevic ha saputo trasformare un percorso irregolare in una scalata. Classe 1999, ventisei anni, un metro e 86, ha attraversato Croazia, Germania, Cipro, Corea del Sud e Stati Uniti, in attesa di approdare al Celje, in Slovenia, dove sta vivendo una stagione che è un biglietto vincente della lotteria. È il capocannoniere della Conference League con 5 gol e in campionato ne ha già segnati undici. Ha faticato a imporsi: Varazdin, Bjelovar, Rijeka, Rudes, Hajduk, Hoffenheim, Cincinnati, Pafos, Domzale, Wehen Wiesbaden e Gangwon. Controllo orientato, tiro preciso con entrambi i piedi, colpo di testa, protezione del pallone. È rapido, abile nell’anticipo. Le sue statistiche lo confermano: 2,3 dribbling riusciti, 0,8 assist e una media di 10,3 km a partita, con il 79% di passaggi riusciti. Numeri che raccontano un attaccante completo.
Lo spagnolo Riera
Ha raggiunto la soglia della maturità. È nato l’8 agosto del 1999 a Koprivnica. È arrivato al Celje in estate. Ha firmato un contratto per tre anni. Non perde efficacia nemmeno da seconda punta, grazie a una naturale inclinazione al dialogo corto e al gioco combinato. Perfetta la sintonia trovata il tecnico spagnolo Albert Riera. La sua tripletta in Conference League contro il Domzale ha fatto il giro del web. Leader silenzioso, partecipa al pressing, orienta i movimenti degli esterni. Ha un obiettivo: convincere il ct Zlatko Dalic a convocarlo nella Croazia.