Franko Kovacevic, il capocannoniere della Conference

È abituato alle salite. Ha superato molti ostacoli prima che il suo nome riuscisse a emergere dalla periferia. Franko Kovacevic ha saputo trasformare un percorso irregolare in una scalata. Classe 1999, ventisei anni, un metro e 86, ha attraversato Croazia, Germania, Cipro, Corea del Sud e Stati Uniti, in attesa di approdare al Celje, in Slovenia, dove sta vivendo una stagione che è un biglietto vincente della lotteria. È il capocannoniere della Conference League con 5 gol e in campionato ne ha già segnati undici. Ha faticato a imporsi: Varazdin, Bjelovar, Rijeka, Rudes, Hajduk, Hoffenheim, Cincinnati, Pafos, Domzale, Wehen Wiesbaden e Gangwon. Controllo orientato, tiro preciso con entrambi i piedi, colpo di testa, protezione del pallone. È rapido, abile nell’anticipo. Le sue statistiche lo confermano: 2,3 dribbling riusciti, 0,8 assist e una media di 10,3 km a partita, con il 79% di passaggi riusciti. Numeri che raccontano un attaccante completo.