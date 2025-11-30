Magnusson, il colpo a zero del Brann

Ala destra, islandese, il Brann l’ha preso gratis. Saevar Atli Magnusson si è svincolato il 30 giugno dal Lyngby, dopo 20 gol e 15 assist in 126 partite, e il giorno successivo si trovava negli uffici del club norvegese. Contratto per quattro stagioni, fino al 2029. Un’intuizione brillante, quella del direttore sportivo Per-Ove Ludvigsen e del tecnico Freyr Alexandersson. Cinque gol in campionato e cinque in Europa League, tra playoff e fase a girone unico. Cambi di marcia e progressione, un metro e 77, classe e agilità. Ha venticinque anni, è nato il 16 giugno del 2000. Ha cominciato la carriera nel Leiknir. Dominante negli spazi aperti e in situazioni di uno contro uno.