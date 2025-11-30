Magnusson, il colpo a zero del Brann
Ala destra, islandese, il Brann l’ha preso gratis. Saevar Atli Magnusson si è svincolato il 30 giugno dal Lyngby, dopo 20 gol e 15 assist in 126 partite, e il giorno successivo si trovava negli uffici del club norvegese. Contratto per quattro stagioni, fino al 2029. Un’intuizione brillante, quella del direttore sportivo Per-Ove Ludvigsen e del tecnico Freyr Alexandersson. Cinque gol in campionato e cinque in Europa League, tra playoff e fase a girone unico. Cambi di marcia e progressione, un metro e 77, classe e agilità. Ha venticinque anni, è nato il 16 giugno del 2000. Ha cominciato la carriera nel Leiknir. Dominante negli spazi aperti e in situazioni di uno contro uno.
L’ultimo quarto d'ora
Versatile, può agire su entrambe le fasce, anche da trequartista o da seconda punta, nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1. I numeri confermano l’impatto: 10 gol in 15 partite, una precisione al tiro del 62%, 3,2 dribbling riusciti ogni novanta minuti. Corsa, applicazione, disciplina tattica. Colpisce nei momenti decisivi: quattro gol dopo il 75° minuto. Resistenza e lucidità. Macina in media 10,5 km a partita con scati da 33 km/h. Generoso, sempre disposto al sacrificio. Così Magnusson è diventato fondamentale nel motore del Brann. Fa parte anche della nazionale di Arnar Gunnlaugsson, che ha sfiorato la qualificazione ai playoff per il Mondiale.