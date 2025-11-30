Karl, il Bayern sta crescendo un altro Musiala

Vuole trascorrere l’estate negli Stati Uniti , in Canada e in Messico . Ma non per fare il turista. Il sogno è quello di convincere il ct Julian Nagelsmann a farlo salire sull’aereo della nazionale tedesca per il Mondiale. Lennart Karl sta riscrivendo le statistiche del Bayern . A 17 anni ha segnato da trenta metri contro il Bruges , diventando il più giovane marcatore tedesco in Champions . È nato nel 2008, è alto un metro e 68, è mancino. Eleganza e rapidità. È arrivato al Bayern nel 2022 dopo le esperienze nelle accademie del Viktoria Aschaffenburg e dell’ Eintracht Francoforte . Ha subito dimostrato di essere un profilo da Top Class. Numeri da applausi. In Under 17: 27 gol e 11 assist in 18 partite. In Under 19: 7 gol in 9 presenze.

A scuola da Musiala

Un ingresso in grande stile in Bundesliga. È entrato contro il Borussia Mönchengladbach e ha segnato dopo dodici minuti. Premiato anche dalle statistiche: 95 sprint in nove gare e 83% di precisione nei passaggi. Trequartista o ala destra, può adattarsi anche al ruolo di falso 9. Nel 44% delle partite è riuscito a incidere sul risultato. Ha firmato il suo primo gol stagionale con un tiro a giro: un’invenzione alla Musiala, suo modello. Allenamenti gestiti con prudenza, intensità mai in calo. Intercetta, verticalizza e protegge il pallone, ha contribuito a 10 azioni decisive. Protagonista nella nazionale Under 17: 13 presenze e 7 gol. Dribbling e lettura del gioco. È nato a Frammersbach, in Bassa Franconia, il 22 febbraio del 2008. Sulla maglia ha scelto il numero 42. Karl è già una realtà. Ha un contratto fino al 2028. Il suo allenatore, Vincent Kompany, gli riconosce potenzialità simili a quelle di Wirtz, che il Liverpool ha acquistato in estate dal Bayer Leverkusen per 137 milioni.