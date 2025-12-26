Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Montrell Culbreath, il nuovo diamante del Bayer Leverkusen © Getty Images

Montrell Culbreath, il nuovo diamante del Bayer Leverkusen

Ala destra o trequartista, classe 2007, passaporto tedesco e origini statunitensi. In tredici minuti ha debuttato in Bundesliga trovando il gol sul campo del Lipsia
Stefano Chioffi
2 min

Conti in regola e plusvalenze magiche. Realizzare grandi affari è una caratteristica del Bayer Leverkusen, capace di farsi accreditare sul suo conto in banca 235 milioni dalla doppia cessione di Kai Havertz e Florian Wirtz. Costruire carriere e gestire aste è il primo requisito di questo club, in grado di generare ricavi economici e risultati sportivi. Ora sta provando a indirizzare la crescita di un altro golden boy. Si chiama Montrell Culbreath, ala destra o trequartista, diciotto anni, passaporto tedesco e origini americane. In tredici minuti, con un’azione in contropiede, ha modellato alla perfezione il suo debutto in Bundesliga, firmando il gol del definitivo 3-1 nella sfida vinta poco prima di Natale - il 20 dicembre - sul campo del Lipsia.

Il contratto in scadenza

Una scommessa vinta, quella del tecnico Kasper Hjulmand, e del direttore generale Simon Rolfes. Culbreath è un diamante grezzo. Mancino, un metro e 72, velocità da cartone animato. È nato il 29 agosto del 2007 a Landstuhl e sta scalando le gerarchie del Bayer. Si è formato nel vivaio del Spesbach e del Kaiserslautern, nel 2023 si è trasferito a Leverkusen. Ha il contratto in scadenza, ma sono già cominciate le trattative per il rinnovo. Il suo sogno è quello di ripetere il percorso di Wirtz, preso dal Liverpool nella scorsa estate dopo aver vinto Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa con Xabi Alonso. Culbreath è un fantasista, si adatta a interpretare diversi copioni: ala pura, trequartista, seconda punta. Ha un repertorio da numero dieci. Per caratteristiche, struttura fisica e tecnica ricorda Eden Hazard, ex leader del Chelsea e del Belgio. Il Bayer lo sta blindando. Culbreath può diventare un patrimonio. Hjulmand l’ha inserito a tempo pieno nel blocco della prima squadra, dopo averlo scoperto nell’Under 19 di Kevin Brok.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS