Yan Diomande, il Lipsia chiede 40 milioni

Le telefonate, a Sebastian Schuppan , direttore sportivo del Lipsia , non mancano. Dicembre è il mese dei sondaggi: “Quanto costa Yan Diomande ?”. Contatti e manovre: si sta aprendo un’asta intorno a questo ragazzo ivoriano, diciannove anni, mancino, ala, sei gol e tre assist in Bundesliga , impegnato adesso in Coppa d’Africa con la nazionale di Emerse Faé . Dribbling e genialità, una spiccata somiglianza con Lookman . È la rivelazione di questa prima parte del campionato tedesco. Il Lipsia l’ha acquistato nella scorsa estate per venti milioni dal Leganes . Ora il prezzo si è raddoppiato. Diomande è entrato nei progetti del Bayern , del Barcellona , del Manchester City e del Liverpool .

Da Abidjan agli States

Gioca con una mascherina protettiva dopo una frattura al naso subita nella gara con il Werder Brema. Ha un contratto fino al 2030 e un percorso non convenzionale. Da Abidjan agli Stati Uniti, si è formato negli Yulee Hornets e alla DME Academy, in Florida, prima di volare in Spagna a gennaio del 2025, a costo zero, con il cartellino in tasca e una storia da disegnare. In Bundesliga ha collezionato giudizi brillanti: un metro e 80, stile e agilità, ha segnato il primo gol all’Augsburg e il 6 dicembre è entrato nei tg sportivi della Germania dopo una tripletta all’Eintracht Francoforte. Il Lipsia ha aperto la porta. La politica del club controllato da Red Bull è chiara: ogni giocatore ha un prezzo, non esistono incedibili. Un messaggio recepito da tutti. La squadra di Ole Werner è quarta in campionato: 29 punti in 15 partite. L’obiettivo è portare a casa il tesoro della qualificazione in Champions. Una ragione in più per provare a trattenere Diomande fino a giugno. Ma tutto dipenderà dal peso delle offerte.