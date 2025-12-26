Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Yan Diomande, il Lipsia chiede 40 milioni © Getty Images

Yan Diomande, il Lipsia chiede 40 milioni

Ala sinistra, 19 anni, ivoriano, sei gol e tre assist in Bundesliga: è entrato nei piani di Bayern, Barcellona, Manchester City e Liverpool
Stefano Chioffi
2 min

Le telefonate, a Sebastian Schuppan, direttore sportivo del Lipsia, non mancano. Dicembre è il mese dei sondaggi: “Quanto costa Yan Diomande?”. Contatti e manovre: si sta aprendo un’asta intorno a questo ragazzo ivoriano, diciannove anni, mancino, ala, sei gol e tre assist in Bundesliga, impegnato adesso in Coppa d’Africa con la nazionale di Emerse Faé. Dribbling e genialità, una spiccata somiglianza con Lookman. È la rivelazione di questa prima parte del campionato tedesco. Il Lipsia l’ha acquistato nella scorsa estate per venti milioni dal Leganes. Ora il prezzo si è raddoppiato. Diomande è entrato nei progetti del Bayern, del Barcellona, del Manchester City e del Liverpool.

Da Abidjan agli States

Gioca con una mascherina protettiva dopo una frattura al naso subita nella gara con il Werder Brema. Ha un contratto fino al 2030 e un percorso non convenzionale. Da Abidjan agli Stati Uniti, si è formato negli Yulee Hornets e alla DME Academy, in Florida, prima di volare in Spagna a gennaio del 2025, a costo zero, con il cartellino in tasca e una storia da disegnare. In Bundesliga ha collezionato giudizi brillanti: un metro e 80, stile e agilità, ha segnato il primo gol all’Augsburg e il 6 dicembre è entrato nei tg sportivi della Germania dopo una tripletta all’Eintracht Francoforte. Il Lipsia ha aperto la porta. La politica del club controllato da Red Bull è chiara: ogni giocatore ha un prezzo, non esistono incedibili. Un messaggio recepito da tutti. La squadra di Ole Werner è quarta in campionato: 29 punti in 15 partite. L’obiettivo è portare a casa il tesoro della qualificazione in Champions. Una ragione in più per provare a trattenere Diomande fino a giugno. Ma tutto dipenderà dal peso delle offerte. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS