Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Xaver Schlager, la Juve entra in azione © EPA

Xaver Schlager, la Juve entra in azione

Mediano-regista, 28 anni, austriaco: il suo contratto con il Lipsia scade il 30 giugno
Stefano Chioffi
3 min

Anche il tabloid tedesco Bild racconta che Xaver Schlager è entrato nei piani della Juve: austriaco, ventotto anni, regista-mediano. Ha un contratto con il Lipsia che scade il 30 giugno. Un’idea, una soluzione per l’estate, un affare a costo zero. Schlager ha bloccato finora ogni tentativo da parte del club di Red Bull di aprire una trattativa per il rinnovo. È mancino: costruisce la manovra e lotta in copertura. Svolge la doppia fase garantendo sostanza. Poco appariscente, ma fondamentale negli schemi di Ole Werner. Undici presenze e due gol in Bundesliga: ha segnato al Werder Brema e al Bayer Leverkusen nell’ultima partita disputata il 20 dicembre, prima della sosta natalizia.

I suoi manager

Maglia numero 24, è alto un metro e 74, ha un passo da maratoneta, è gestito dai procuratori della Roof, la stessa agenzia che segue Havertz (Arsenal), Kudus (Tottenham) e Lookman (Atalanta). È nato a Linz il 28 settembre del 1997: 49 partite e 4 gol nella nazionale austriaca. Ha cominciato la carriera nel vivaio del St. Valentin. Poi, a quindici anni, è stato scoperto dai dirigenti del Salisburgo. Ha giocato in prestito nell’Aka e nel Liefering. Nel 2019 è stato ceduto per dodici milioni al Wolfsburg: tre gol e nove assist in ottantuno partite. Stessa cifra versata dal Lipsia nel 2022.

Il legamento crociato

Il 2024 è stato un anno complicato per Schlager. L’infortunio al legamento crociato gli ha impedito di partecipare all’Europeo. In un'intervista rilasciata ai canali del Lipsia ha raccontato la sua storia: «Quando ero bambino, mia madre mi invitata a leggere i libri, almeno un capitolo al giorno. Ma io facevo fatica. Ora ho cambiato idea. La lettura mi aiuta, mi rigenera. Per avere successo nel calcio, è importante avere una vita privata in ordine». I suoi autori preferiti sono Hermann Hesse e Paulo Coelho

Il suo impegno nel sociale

Calciatore e imprenditore. Nel 2025 ha inaugurato il Landgasthaus Dorfrichter, un progetto alberghiero che si sta sviluppando in Austria. È un personaggio particolare. Da tempo tiene un diario in cui trasferisce emozioni e pensieri. È impegnato anche nel sociale. Nel 2020 ha aderito a Common Goal, un’iniziativa che invita i professionisti a donare l’1% del loro stipendio per finanziare progetti in tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS