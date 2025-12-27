Jizz Hornkamp e i 10 gol nel campionato olandese

Maglia numero 9, quella dei centravanti old style. Si chiama Jizz Hornkamp , è olandese, ha ventisette anni e gioca nell’ Heracles Almelo . Ha già segnato dieci gol. Nella classifica dei cannonieri della Erevidisie è al terzo posto, dietro al giapponese Ueda (diciotto reti nel Feyenoord ) e Til (undici con il Psv Eindhoven ). Dal mazzo delle carte è uscito a sorpresa Hornkamp, che ora viene corteggiato dall’ Az Alkmaar (alla ricerca del sostituto di Troy Parrott , cercato dalla Premier League ) e ha già raggiunto la quota dei gol realizzati nello scorso campionato.

Scuola Ajax

Una carriera cominciata da bambino nell’accademia dell’Ajax. Un metro e 82, destro naturale, nato in Olanda, a De Rijp, il 7 marzo del 1998. Il suo contratto nasconde un piccolo intrigo. Scade il prossimo 30 giugno, ma l’Heracles ha un documento privato che può consentirgli di estendere l’accordo fino al 2027. Hornkamp è cresciuto nell’Heerenveen, ha giocato anche nel Den Bosch. Un centravanti con la valigia, ha girato ogni angolo dell’Olanda. Tre anni fa il Willem II lo aveva acquistato per duecentomila euro. E dopo dieci mesi l’ha ceduto per mezzo milione all’Heracles, allenato ora da Ernest Faber e penultimo con 14 punti. Qui ha trovato l’ambiente giusto per imporsi e cancellare i problemi avuti due anni fa dopo un infortunio alla caviglia destra.