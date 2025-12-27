Aramburu e la rivoluzione della Real Sociedad

Nei pronostici di agosto, la Real Sociedad veniva inserita nella griglia delle squadre in corsa per la qualificazione in Champions . Ma ora, dopo cinque mesi di grandi salite, si ritrova a lottare per la salvezza. Il 15 dicembre il presidente Jokin Aperribay ha esonerato Sergio Francisco . Per qualche ora aveva pensato di chiamare Thiago Motta , poi ha deciso di affidare la squadra all’italo-americano Pellegrino Matarazzo , nato a Wayne , nel New Jersey , laureato in matematica e reduce da due esperienze in Bundesliga con lo Stoccarda e l’ Hoffenheim . Il padre è originario dell’ Irpinia , è partito da Ospedaletto d’Alpinolo , mentre la mamma è di Agnone Cilento , provincia di Salerno .

Operazione rimonta

Matarazzo ha una missione: aiutare la Real Sociedad a ritrovare la direzione giusta, sfruttando un organico che ha un valore complessivo di 250 milioni. Tanti pezzi pregiati: Oyarzabal, Barrenetxea, Sergio Gomez, Kubo, Remiro, Oskarsson, Sucic, Zubeldia e Gorrotxategi. Un gruppo di qualità, che ha raccolto solo diciassette punti e occupa il quintultimo posto. Tra i giocatori fondamentali per un rilancio immediato c’è anche Jon Aramburu, terzino destro, un metro e 76, venezuelano, elettricità e dinamismo. È nato a Caracas il 23 luglio del 2002. Ha un contratto fino al 2030 e una clausola da cinquanta milioni. Ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Deportivo La Guaira. Nel 2022 si è trasferito in Spagna, alla Real Union, e nel 2023 è arrivato a San Sebastian. Ha esordito nella Liga il 20 gennaio del 2024 contro il Celta. Aramburu è di discendenza basca attraverso il padre: possiede anche il passaporto spagnolo.

