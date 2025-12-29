Bahoya, il giocatore più veloce della Bundesliga

Sui social è stato paragonato a Usain Bolt. Jean-Mattéo Bahoya è un’ala destra, gioca nell’Eintracht Francoforte e in Bundesliga è diventato famoso per la sua velocità: sprint da 37,16 km/h (nella partita contro il Bochum) e tempi da piste di atletica. Francese, origini camerunesi, vent’anni, un metro e 80, è arrivato in Germania nel gennaio del 2024 dall’Angers per otto milioni. Un valore che si è triplicato, come hanno fatto sapere i dirigenti dell’Eintracht, dall’amministratore delegato Marcus Krösche al direttore generale Timmo Hardung. È uno dei sogni di Arteta per il suo Arsenal, che non vince il titolo in Premier League dal 2004, dai tempi di Wenger, Henry e Pires. Bahoya è un obiettivo per gennaio, ma più realisticamente per la prossima estate. Dribbling, magie, invenzioni: è la miccia dell’Eintracht, che è allenato da Dino Toppmöller e ha chiuso il 2025 al settimo posto in campionato.