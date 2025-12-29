Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
Bahoya, il giocatore più veloce della Bundesliga © Getty Images

Bahoya, il giocatore più veloce della Bundesliga

Ala destra, 20 anni, due gol e un assist nell’Eintracht: con i suoi scatti ha toccato i 37,16 km/h. Francese, origini camerunesi, è arrivato nel 2024 dall’Angers per otto milioni
Stefano Chioffi
3 min

Sui social è stato paragonato a Usain Bolt. Jean-Mattéo Bahoya è un’ala destra, gioca nell’Eintracht Francoforte e in Bundesliga è diventato famoso per la sua velocità: sprint da 37,16 km/h (nella partita contro il Bochum) e tempi da piste di atletica. Francese, origini camerunesi, vent’anni, un metro e 80, è arrivato in Germania nel gennaio del 2024 dall’Angers per otto milioni. Un valore che si è triplicato, come hanno fatto sapere i dirigenti dell’Eintracht, dall’amministratore delegato Marcus Krösche al direttore generale Timmo Hardung. È uno dei sogni di Arteta per il suo Arsenal, che non vince il titolo in Premier League dal 2004, dai tempi di Wenger, Henry e Pires. Bahoya è un obiettivo per gennaio, ma più realisticamente per la prossima estate. Dribbling, magie, invenzioni: è la miccia dell’Eintracht, che è allenato da Dino Toppmöller e ha chiuso il 2025 al settimo posto in campionato.

La Francia Under 21

Sfreccia come uno scooter. Ha conquistato subito il cuore dei tifosi, grazie a una velocità che sfida le leggi della fisica e a una tecnica raffinata. È il giocatore più veloce della Bundesliga, un dato che non è solo un numero, ma una chiara dimostrazione della sua capacità di “scomparire” dalla marcatura degli avversari. È nato il 7 maggio del 2005 a Montfermeil. Si adatta a vari ruoli, passando dalla fascia sinistra a quella destra, o addirittura al centro del campo come trequartista. Il suo movimento è intelligente, mai casuale: crea spazi per sé e per i compagni, è fondamentale nelle transizioni e nelle ripartenze. Quello che distingue Bahoya è anche la sua poliedricità. L’Eintracht gli ha dato la libertà di esprimere tutto il suo potenziale senza le pressioni di un palcoscenico già troppo grande. È qui che ha trovato la sua dimensione, diventando uno dei pilastri della Francia Under 21: un gol e quattro assist in cinque presenze con Gerald Baticle in panchina.

