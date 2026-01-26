Ezequiel Zeballos, che colpi: per i tifosi del Boca è il “Changuito” 

Quando parte in dribbling sulla fascia, i telecronisti di Espn Premium e Tnt Sports lo chiamano “ el Changuito ”, il monello. Ezequiel Zeballos ha fatto innamorare la Bombonera e i tifosi del Boca Juniors . Ala classica, finte, cambi di passo, sterzate improvvise, un pallone che nasconde agli avversari: 23 anni, un metro e 75, l’elastico intorno ai capelli. Una storia, quella del “Changuito”, che comincia a La Banda , in provincia di Buenos Aires . La maglia gialloblù è il suo tatuaggio. Nelle giornate di grazia regala numeri da circo e diventa l’artista del Boca, dove tutti hanno un prezzo.

Le offerte

Zeballos ha già sfiorato l’Europa. Piaceva al Betis Siviglia: affare saltato dopo un lungo braccio di ferro. Il Brighton lo aveva studiato per portarlo in Premier. Ha il contratto in scadenza il 31 dicembre del 2026, non l’ha rinnovato. Non ha un procuratore, si fa rappresentare dalla sua famiglia. Si è mosso, negli ultimi giorni, il Cska Mosca. Ma il “Changuito” ha impressionato anche il Flamengo (che ha vinto la Coppa Libertadores e il Brasileirão) e il Santos. Ha già giocato 127 partite con il Boca: 15 gol e 13 assist. Il presidente Claudio Ubeda e il direttore sportivo Jorge Bermudez hanno inserito nel contratto una clausola da venti milioni di dollari, ma rischiano di perderlo a parametro zero tra undici mesi. Ecco perché il prezzo si è dimezzato. Zeballos è cresciuto nel settore giovanile del Boca. Nel 2018, a soli 16 anni, è diventato il più giovane nella storia degli xeneizes a firmare un contratto da professionista. Destro naturale, i cross e i calci piazzati sono la sua specialità. Ha vinto due trofei, tutti nel 2022: il campionato e la “Copa de la Liga”. Nel 2019, con l’Argentina Under 17 di Pablo Aimar, ha conquistato il Sudamericano.