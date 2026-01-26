Jakirovic, l’Inter e il like di Perisic

Sei mesi di relazioni, poi il viaggio a Zagabria per chiudere la trattativa con Zvone Boban , presidente della Dinamo . L’ Inter ha preso Leon Jakirovic anticipando l’ Ajax e il Bayer Leverkusen . Passaporto croato, difensore centrale, è nato a Pozega il 16 gennaio del 2008. È già arrivato a Milano : visite mediche e contratto firmato. Il suo papà, Sergej , ha giocato nel Rijeka e ora fa l’allenatore: ha guidato anche la Dinamo Zagabria e lavora in Inghilterra , è al timone dell’ Hull City che naviga nelle zone d’élite della Championship e sogna il ritorno in Premier .

Il blitz decisivo

Il calcio è una passione di famiglia. Jakirovic ha un fratello che si chiama Matija e gioca nel ruolo di portiere. Dove? Sempre nella Dinamo Zagabria, una seconda casa per loro. L’Inter ha cominciato a studiarlo in Youth League, dopo che Leon aveva segnato due gol al Barcellona. Chivu l’ha promosso, ma fino a giugno il difensore farò parte della squadra Under 23, sesta in classifica nel girone A della serie C e allenata da Stefano Vecchi. Jakirovic copre, imposta, è mancino, è alto un metro e 91. Svelto nei recuperi, bravo di testa. Ordinato, elegante, attento. Ha già esordito in Champions. Il 29 gennaio del 2025 era stato lanciato da Fabio Cannavaro nell’ultimo minuto della partita vinta contro il Milan per 2-1: una sfida decisa da Baturina, che ora è uno dei tesori del Como, e da Pjaca, ex Juve, Fiorentina, Genoa, Empoli e Torino. Una crescita costante, accompagnata a Zagabria da cinque allenatori che sono rimasti nel cuore e nei ricordi di Jakirovic: da Jerko Leko a Kristijan Polovanec, da Sandro Perkovic a Ivica Banovic, fino a papà Sergej. Il suo arrivo all’Inter è stato festeggiato con un like sui social da Ivan Perisic, che spinge per lasciare il Psv e tornare alla Pinetina.