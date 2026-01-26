Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Jakirovic, l’Inter e il like di Perisic

Jakirovic, l’Inter e il like di Perisic

Difensore centrale, classe 2008, arriva dalla Dinamo Zagabria del presidente Boban. Crescerà nella squadra Under 23 allenata da Vecchi
Stefano Chioffi
3 min

Sei mesi di relazioni, poi il viaggio a Zagabria per chiudere la trattativa con Zvone Boban, presidente della Dinamo. L’Inter ha preso Leon Jakirovic anticipando l’Ajax e il Bayer Leverkusen. Passaporto croato, difensore centrale, è nato a Pozega il 16 gennaio del 2008. È già arrivato a Milano: visite mediche e contratto firmato. Il suo papà, Sergej, ha giocato nel Rijeka e ora fa l’allenatore: ha guidato anche la Dinamo Zagabria e lavora in Inghilterra, è al timone dell’Hull City che naviga nelle zone d’élite della Championship e sogna il ritorno in Premier

Il blitz decisivo

Il calcio è una passione di famiglia. Jakirovic ha un fratello che si chiama Matija e gioca nel ruolo di portiere. Dove? Sempre nella Dinamo Zagabria, una seconda casa per loro. L’Inter ha cominciato a studiarlo in Youth League, dopo che Leon aveva segnato due gol al Barcellona. Chivu l’ha promosso, ma fino a giugno il difensore farò parte della squadra Under 23, sesta in classifica nel girone A della serie C e allenata da Stefano Vecchi. Jakirovic copre, imposta, è mancino, è alto un metro e 91. Svelto nei recuperi, bravo di testa. Ordinato, elegante, attento. Ha già esordito in Champions. Il 29 gennaio del 2025 era stato lanciato da Fabio Cannavaro nell’ultimo minuto della partita vinta contro il Milan per 2-1: una sfida decisa da Baturina, che ora è uno dei tesori del Como, e da Pjaca, ex Juve, Fiorentina, Genoa, Empoli e Torino. Una crescita costante, accompagnata a Zagabria da cinque allenatori che sono rimasti nel cuore e nei ricordi di Jakirovic: da Jerko Leko a Kristijan Polovanec, da Sandro Perkovic a Ivica Banovic, fino a papà Sergej. Il suo arrivo all’Inter è stato festeggiato con un like sui social da Ivan Perisic, che spinge per lasciare il Psv e tornare alla Pinetina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS