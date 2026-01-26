Kaiki, il Como vola in Brasile
Il Como è pronto a partire per il Brasile. Cerca un nuovo terzino sinistro: l’obiettivo è Bruno Kaiki, classe 2003, cresciuto nel Cruzeiro con il mito di Roberto Carlos. Maglia numero 6: accelerazioni, finte, dribbling da ala pura, ma anche maturità in fase di marcatura. Il Como è sesto in classifica, sogna la qualificazione in Europa, ha conquistato sedici punti nelle ultime sette partite. Kaiki è stato studiato e promosso da Fabregas. È nato a Betim l’8 marzo, è alto un metro e 72, viene gestito dai manager della CAA Stellar, la stessa agenzia che cura gli interessi di Fermin Lopez del Barcellona e Omar Marmoush del Manchester City.
L’ex ct Tite
Gioca nel Cruzeiro, dove è sbocciata la favola di Ronaldo il Fenomeno. Il suo maestro a Belo Horizonte si chiama Tite, ex ct del Brasile. Kaiki si sente pronto per l’avventura europea: settantasette partite, due gol e sei assist. Viene seguito dallo staff di Ancelotti. Il club dei fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono lavora alla trattativa con il Cruzeiro, che chiede quindici milioni per liberare Kaiki. Progressione, cross, agilità e intensità. È un prodotto del vivaio. L’idea di entrare nel progetto di Fabregas lo affascina. Il suo contratto scade nel 2027. Kaiki rappresenta un investimento in linea con la strategia del Como. Il pressing continua.