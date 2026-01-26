Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Kaiki, il Como vola in Brasile © Getty Images

Kaiki, il Como vola in Brasile

Terzino sinistro, classe 2003, è stato studiato e promosso anche da Fabregas. Ma il Cruzeiro alza il muro e chiede 15 milioni
Stefano Chioffi
2 min

Il Como è pronto a partire per il Brasile. Cerca un nuovo terzino sinistro: l’obiettivo è Bruno Kaiki, classe 2003, cresciuto nel Cruzeiro con il mito di Roberto Carlos. Maglia numero 6: accelerazioni, finte, dribbling da ala pura, ma anche maturità in fase di marcatura. Il Como è sesto in classifica, sogna la qualificazione in Europa, ha conquistato sedici punti nelle ultime sette partite. Kaiki è stato studiato e promosso da Fabregas. È nato a Betim l’8 marzo, è alto un metro e 72, viene gestito dai manager della CAA Stellar, la stessa agenzia che cura gli interessi di Fermin Lopez del Barcellona e Omar Marmoush del Manchester City

L’ex ct Tite 

Gioca nel Cruzeiro, dove è sbocciata la favola di Ronaldo il Fenomeno. Il suo maestro a Belo Horizonte si chiama Tite, ex ct del Brasile. Kaiki si sente pronto per l’avventura europea: settantasette partite, due gol e sei assist. Viene seguito dallo staff di Ancelotti. Il club dei fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono lavora alla trattativa con il Cruzeiro, che chiede quindici milioni per liberare Kaiki. Progressione, cross, agilità e intensità. È un prodotto del vivaio. L’idea di entrare nel progetto di Fabregas lo affascina. Il suo contratto scade nel 2027. Kaiki rappresenta un investimento in linea con la strategia del Como. Il pressing continua. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS