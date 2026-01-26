Kaiki, il Como vola in Brasile

Il Como è pronto a partire per il Brasile. Cerca un nuovo terzino sinistro: l’obiettivo è Bruno Kaiki, classe 2003, cresciuto nel Cruzeiro con il mito di Roberto Carlos. Maglia numero 6: accelerazioni, finte, dribbling da ala pura, ma anche maturità in fase di marcatura. Il Como è sesto in classifica, sogna la qualificazione in Europa, ha conquistato sedici punti nelle ultime sette partite. Kaiki è stato studiato e promosso da Fabregas. È nato a Betim l’8 marzo, è alto un metro e 72, viene gestito dai manager della CAA Stellar, la stessa agenzia che cura gli interessi di Fermin Lopez del Barcellona e Omar Marmoush del Manchester City.