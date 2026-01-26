Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Max Alleyne e il master con Guardiola © Getty Images

Max Alleyne e il master con Guardiola

Difensore centrale, classe 2005, è ritornato al Manchester City il 5 gennaio (dopo il prestito al Watford) e Pep l’ha subito promosso
Stefano Chioffi
3 min

Pep Guardiola rimane un romantico visionario che non ha mai tradito il culto della cantera. Nemmeno ora, nell’epoca dei fatturati monstre e degli investimenti extralarge del Manchester City. Anche quando lo sceicco si prende la scena - l’ultimo esempio è l’operazione Semenyo, arrivato a gennaio per 72 milioni dal Bournemouth di Tiago Pinto, ex ds della Roma - Guardiola continua a guardare in casa. A cercare risposte nei corridoi della City Football Academy. È lì che nasce la storia di Max Alleyne

Un difensore “alla Pep”

Classe 2005, un metro e 85, ambidestro, passaporto inglese. Alleyne è ancora un’idea, un giocatore da costruire, ma sintetizza tante qualità che Guardiola chiede a un centrale: eleganza, senso della posizione, razionalità. Quando Ruben Dias si è fermato - a causa di un problema muscolare che lo terrà fuori fino a metà febbraio - Pep ha deciso di puntare su Alleyne, cresciuto nel Southampton e portato a Manchester nel 2021. Alleyne ha svolto tutta la trafila interna, vincendo titoli con l’Under 18 e diventando uno dei pilastri dell’Elite Development Squad. Premi individuali, leadership silenziosa e una qualità che Guardiola non negozia.

Dalla Championship all’Etihad

Il prestito al Watford in Championship è stato un passaggio fondamentale: si è concluso il 5 gennaio. Lì Alleyne, che è nato a Bristol e ha genitori originari delle Barbados, ha imparato la durezza del calcio vero e i duelli sporchi. Un’esperienza che lo ha temprato senza snaturarlo. Al rientro, Guardiola lo ha trovato pronto: affidabile, ordinato, consapevole. Alleyne ha risposto con personalità, segnando il 10 gennaio in FA Cup contro l’Exeter (10-1). Non è un centrale appariscente. Non cerca la giocata spettacolare. Ma sa quando rompere la linea, quando portare palla, quando verticalizzare. In questo ricorda John Stones. È uno dei profili su cui lo staff tecnico del City lavora con più attenzione. In un club che può permettersi chiunque, Alleyne rappresenta un concetto quasi controcorrente: il valore dell’Academy.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS