Pietuszewski e il super Porto di Farioli

La foto dell’11 gennaio ha fatto il giro dei social. Nel salone della “Livraria Lello”, uno dei luoghi cult della città, il Porto ha annunciato il rinnovo del contratto di Francesco Farioli fino al 2028. Scatto classico: il tecnico di Barga stringe la mano al presidente André Villas-Boas. Sta dominando il campionato. Diciassette vittorie e un pareggio (contro il Benfica di Mourinho): 37 gol realizzati e solo 4 subiti, +7 sullo Sporting e +10 sulla squadra di José. Numeri da record: mai un tecnico del Porto aveva viaggiato a questa velocità. Dal titolo sfiorato in Olanda con l’Ajax, nella scorsa stagione, al dominio in Primeira Liga. Quinta avventura all’estero per Farioli, che ha lavorato in passato anche nel Karagümrük, nell’Alanyaspor e nel Nizza. Applausi che vuole condividere con il suo staff formato da Felipe Sánchez, Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González, André Castro, Callum Walsh, Osman Kul, Iñaki Ulloa e Diogo Almeida.