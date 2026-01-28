Jacob Ambaek sogna una scalata alla Hojlund

Messaggi e telefonate, c’è tanto lavoro negli uffici del Brøndby . Si sta aprendo un’asta per Jacob Ambaek , centravanti danese che frequenta ancora i banchi del liceo. Bayern , Liverpool , Manchester City e Lipsia studiano con attenzione questo ragazzo, nato a Copenaghen il 28 marzo del 2008. Libri e allenamenti. Nell’Europa del Nord viene considerato uno dei numeri 9 di maggiore prospettiva. Da bambino ha iniziato a giocare con AB Tårnby e A27 , prima di varcare il cancello del centro sportivo del Brøndby. Qui la sua crescita è stata rapida: un metro e 85, destro naturale, 3 gol in 705 minuti in Superliga . Una maturità impressionante in rapporto all’età.

Nel segno di Hojlund

Può ripetere la traiettoria di Hojlund. Ha segnato contro l’Aarhus, il Nordsjaelland e il Fredericia. Potenza, agilità, istinto, freddezza, precisione in area di rigore, disponibilità al sacrificio, pressing sui difensori. Prima di compiere il salto, nel campionato Under 19 aveva realizzato quattordici gol in ventiquattro partite. Ha fatto parte di tutte le nazionali danesi, dall’Under 16 all’Under 21. Quindici reti in trentadue presenze. Ha firmato un contratto fino al 2028. Il giornale inglese The Guardian l’ha inserito nella lista dei migliori talenti della nuova generazione. A lanciarlo è stato Steve Cooper, tecnico gallese, che aveva guidato in passato l’Under 17 dell’Inghilterra (vincendo il mondiale di categoria), lo Swansea, il Nottingham Forest e il Leicester. Cooper ha scommesso subito sul talento di Ambaek, senza farsi condizionare dalla carta d’identità: un’intuizione brillante. Il Brøndby ha capito che ha un tesoro in casa.