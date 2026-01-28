Kauan Toledo e l’eredità di Ancelotti junior

Il Botafogo ha chiuso al sesto posto l’ultimo Brasileirão, vinto dal Flamengo di Filipe Luis, Danilo e De Arrescaeta. A fine dicembre ha cambiato allenatore: separazione consensuale con Davide Ancelotti (che in 33 partite aveva viaggiato alla media di 1,67 punti) e panchina all’argentino Martin Anselmi, che ha ottenuto ottimi risultati con l’Independiente del Valle, conquistando una Coppa dell’Ecuador, una Supercoppa, una Coppa Sudamericana e la Recopa. In passato, Anselmi aveva lavorato per sei mesi anche nel Porto. Il Botafogo ha blindato tutti i suoi giocatori più quotati: da Cabral (ex Fiorentina) a Danilo, da Alvaro Montoro a Vitinho. L’obiettivo è anche quello di tenere Kauan Toledo, 19 anni, ala da 4-3-3, un metro e 77, un ragazzo cresciuto a Sorocaba e diventato una piccola star a livello giovanile. Il suo nome è entrato nei radar della Liga. Classe 2006, destro naturale, una partenza da protagonista nel Torneo Carioca: un assist nella partita con la Portuguesa e un gol al Sampaio. Viene seguito con attenzione dall’Atletico Madrid e dalla Real Sociedad.