Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Kauã Prates e la scuola dei terzini brasiliani © Getty Images

Kauã Prates e la scuola dei terzini brasiliani

Mancino, classe 2007, gioca nel Cruzeiro di Leonardo Jardim. Ha fatto parte della Seleçao Under 17 e ha ricevuto un’offerta dal Borussia Dortmund
3 min

Una tradizione speciale. In Brasile il ruolo di terzino (“o lateral”) ha un valore culturale prima ancora che tattico. Da Nilton Santos a Cafu, da Roberto Carlos a Marcelo, da Carlos Alberto a Djalma Santos: una sfilata da museo della Seleção. Fascino e storia, un ricambio generazionale costante quasi in ogni epoca. Ora il Como sta chiudendo per Kaiki, classe 2003, mancino, cresciuto nel Cruzeiro come un altro esterno sinistro che ha richiamato l’interesse dei club stranieri. Kauã Prates potrebbe presto volare in Europa. Il Borussia Dortmund è in vantaggio sulla concorrenza. L’obiettivo è di farlo arrivare in Bundesliga in estate, quando avrà compiuto diciotto anni. 

Il Sudamericano Under 17

Classe 2008, un metro e 85, accelerazioni e cross. Lo chiamano il treno per la forza che riesce a esprimere in progressione. È nato il 12 agosto a Montanha, nello stato di Espírito Santo. Kauã Prates è entrato presto nel vivaio del Cruzeiro. Diciotto mesi fa ha firmato il primo contratto: scade il 31 dicembre del 2027. L’8 maggio del 2025 ha esordito in “Copa Sudamericana” contro il Mushuc Runa, club ecuadoriano: titolare a 16 anni. Una partita giocata con ordine e personalità: settantotto minuti molto positivi. Maglia numero 36, difesa a quattro completata dal capitano William (a destra) e dalla coppia centrale composta da Jonathan Jesus e Fabricio Bruno. A farlo debuttare è stato il tecnico Leonardo Jardim, portoghese, ex Sporting Lisbona, Monaco e Al-Hilal. Quindici presenze e un gol con la prima squadra del Cruzeiro. Si è messo in luce anche nella prima fase del Campionato Mineiro: tre partite da titolare, mai sostituto, un gol al Pouso Alegre. Con il Brasile Under 17 di Dudu ha vinto il Sudamericano: 5-2 dopo i calci di rigore. In nazionale si è adattato a giocare anche nel ruolo di difensore centrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS