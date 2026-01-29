Kauã Prates e la scuola dei terzini brasiliani

Una tradizione speciale. In Brasile il ruolo di terzino (“o lateral”) ha un valore culturale prima ancora che tattico. Da Nilton Santos a Cafu , da Roberto Carlos a Marcelo , da Carlos Alberto a Djalma Santos : una sfilata da museo della Seleção . Fascino e storia, un ricambio generazionale costante quasi in ogni epoca. Ora il Como sta chiudendo per Kaiki , classe 2003, mancino, cresciuto nel Cruzeiro come un altro esterno sinistro che ha richiamato l’interesse dei club stranieri. Kauã Prates potrebbe presto volare in Europa . Il Borussia Dortmund è in vantaggio sulla concorrenza. L’obiettivo è di farlo arrivare in Bundesliga in estate, quando avrà compiuto diciotto anni.

Il Sudamericano Under 17

Classe 2008, un metro e 85, accelerazioni e cross. Lo chiamano il treno per la forza che riesce a esprimere in progressione. È nato il 12 agosto a Montanha, nello stato di Espírito Santo. Kauã Prates è entrato presto nel vivaio del Cruzeiro. Diciotto mesi fa ha firmato il primo contratto: scade il 31 dicembre del 2027. L’8 maggio del 2025 ha esordito in “Copa Sudamericana” contro il Mushuc Runa, club ecuadoriano: titolare a 16 anni. Una partita giocata con ordine e personalità: settantotto minuti molto positivi. Maglia numero 36, difesa a quattro completata dal capitano William (a destra) e dalla coppia centrale composta da Jonathan Jesus e Fabricio Bruno. A farlo debuttare è stato il tecnico Leonardo Jardim, portoghese, ex Sporting Lisbona, Monaco e Al-Hilal. Quindici presenze e un gol con la prima squadra del Cruzeiro. Si è messo in luce anche nella prima fase del Campionato Mineiro: tre partite da titolare, mai sostituto, un gol al Pouso Alegre. Con il Brasile Under 17 di Dudu ha vinto il Sudamericano: 5-2 dopo i calci di rigore. In nazionale si è adattato a giocare anche nel ruolo di difensore centrale.