Wallace Yan, la nuova carta del Flamengo

Filipe Luis è diventato il mago del Flamengo. Fino al 30 settembre del 2024 allenava la squadra Under 20. Poi, dopo l’esonero di Tite (ex ct del Brasile), gli è stato chiesto di gestire una situazione di emergenza. Contratto a tempo, sembrava una soluzione di passaggio. Invece ha cominciato subito a fare la differenza con un calcio di stile europeo. Ha vinto sei trofei in quindici mesi: Libertadores, Brasileirão, Coppa e Supercoppa del Brasile, campionato Carioca e Taça Guanabara. Ora insegue un altro titolo statale. Ha 40 anni e viene considerato uno dei migliori manager del Sudamerica. Il suo maestro è stato Diego Simeone, hanno lavorato insieme nell’Atletico Madrid. Affetto e stima. Brasiliano di Jaraguà do Sul. Origini polacche e italiane. Novantotto partite e una media di 2,11 punti. Il modulo che utilizza di più è il 4-2-3-1. Pressing e geometrie. Ritmo e attenzione. Niente eccessi. Ha prolungato l’accordo con il Flamengo fino al 31 dicembre del 2027.