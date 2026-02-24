Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Wallace Yan, la nuova carta del Flamengo © Getty Images

Wallace Yan, la nuova carta del Flamengo

Centravanti, classe 2005, 7 gol in 38 partite: è la scommessa di Filipe Luis, che ha vinto sei trofei in quindici mesi
Stefano Chioffi
2 min

Filipe Luis è diventato il mago del Flamengo. Fino al 30 settembre del 2024 allenava la squadra Under 20. Poi, dopo l’esonero di Tite (ex ct del Brasile), gli è stato chiesto di gestire una situazione di emergenza. Contratto a tempo, sembrava una soluzione di passaggio. Invece ha cominciato subito a fare la differenza con un calcio di stile europeo. Ha vinto sei trofei in quindici mesi: Libertadores, Brasileirão, Coppa e Supercoppa del Brasile, campionato Carioca e Taça Guanabara. Ora insegue un altro titolo statale. Ha 40 anni e viene considerato uno dei migliori manager del Sudamerica. Il suo maestro è stato Diego Simeone, hanno lavorato insieme nell’Atletico Madrid. Affetto e stima. Brasiliano di Jaraguà do Sul. Origini polacche e italiane. Novantotto partite e una media di 2,11 punti. Il modulo che utilizza di più è il 4-2-3-1. Pressing e geometrie. Ritmo e attenzione. Niente eccessi. Ha prolungato l’accordo con il Flamengo fino al 31 dicembre del 2027. 

La clausola da 60 milioni

C’è tanta Italia nel suo gruppo: Danilo, Alex Sandro, Jorginho, Pulgar, Gerson, Pedro, Emerson Royal. Fino a dicembre c’era anche Viña, ora al River Plate. Una politica che non trascura i giovani. In primo piano c’è Wallace Yan, classe 2005, centravanti, un metro e 82, sette gol e cinque assist in trentotto partite. L’anno scorso si era messo in luce nel campionato Carioca. È nato a Rio de Janeiro, ha sempre avuto il Flamengo nel cuore. Ha un contratto che scade il 31 dicembre del 2027. Dribbling, rapidità, progressione, destro naturale. I dirigenti rossoneri l’hanno scoperto nel vivaio del Ferroviaria. L’ha seguito il Napoli. Piace al Crystal Palace e al Wolverhampton. Ha una clausola da sessanta milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS