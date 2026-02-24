Wallace Yan, la nuova carta del Flamengo
Filipe Luis è diventato il mago del Flamengo. Fino al 30 settembre del 2024 allenava la squadra Under 20. Poi, dopo l’esonero di Tite (ex ct del Brasile), gli è stato chiesto di gestire una situazione di emergenza. Contratto a tempo, sembrava una soluzione di passaggio. Invece ha cominciato subito a fare la differenza con un calcio di stile europeo. Ha vinto sei trofei in quindici mesi: Libertadores, Brasileirão, Coppa e Supercoppa del Brasile, campionato Carioca e Taça Guanabara. Ora insegue un altro titolo statale. Ha 40 anni e viene considerato uno dei migliori manager del Sudamerica. Il suo maestro è stato Diego Simeone, hanno lavorato insieme nell’Atletico Madrid. Affetto e stima. Brasiliano di Jaraguà do Sul. Origini polacche e italiane. Novantotto partite e una media di 2,11 punti. Il modulo che utilizza di più è il 4-2-3-1. Pressing e geometrie. Ritmo e attenzione. Niente eccessi. Ha prolungato l’accordo con il Flamengo fino al 31 dicembre del 2027.
La clausola da 60 milioni
C’è tanta Italia nel suo gruppo: Danilo, Alex Sandro, Jorginho, Pulgar, Gerson, Pedro, Emerson Royal. Fino a dicembre c’era anche Viña, ora al River Plate. Una politica che non trascura i giovani. In primo piano c’è Wallace Yan, classe 2005, centravanti, un metro e 82, sette gol e cinque assist in trentotto partite. L’anno scorso si era messo in luce nel campionato Carioca. È nato a Rio de Janeiro, ha sempre avuto il Flamengo nel cuore. Ha un contratto che scade il 31 dicembre del 2027. Dribbling, rapidità, progressione, destro naturale. I dirigenti rossoneri l’hanno scoperto nel vivaio del Ferroviaria. L’ha seguito il Napoli. Piace al Crystal Palace e al Wolverhampton. Ha una clausola da sessanta milioni.