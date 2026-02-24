Basar Önal e il terzo posto del Nec Nijmegen

La sorpresa del campionato olandese è il Nec Nijmegen. Terzo posto, 43 punti, gli stessi dell’Ajax, che lotta con un delicato ricambio generazionale. Dick Schreuder ha ridisegnato la classifica della Eredivisie. L’obiettivo, in estate, era quello di navigare a metà classifica. Ma ora il sogno è la qualificazione in Europa. Merito anche di due attaccanti giapponesi: Koki Ogawa, ventotto anni, ha segnato otto gol, mentre Kento Shiogai, classe 2005, ha raggiunto quota sette. Il Nec Nijmegen è un mix di esperienza e gioventù. Se Bryan Linsenn, centravanti, trentacinque anni, sei reti finora, è il leader del gruppo insieme con il trequartista Tjaronn Chery (1988), il turco Basar Önal è un altro dei pezzi pregiati: esterno sinistro, può agire da centrocampista puro oppure da ala classica, con cinque gol e sette assist ha richiamato l’attenzione dei club stranieri. Piace anche all’Atletico Madrid e all’Aston Villa.