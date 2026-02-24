Corriere dello Sport.it
Andrija Bulatovic e il sogno del Lens © Getty Images

Andrija Bulatovic e il sogno del Lens

Regista-mediano, 19 anni, montenegrino: è la novità della squadra di Sage, secondo in classifica
Stefano Chioffi
3 min

Mentre il Marsiglia è una polveriera, dopo il divorzio con Roberto De Zerbi e il complicato ingresso di Habib Beye (che è arrivato dal Rennes e ha debuttato perdendo 2-0 in casa del Brest), il Paris Saint-Germain progetta il suo quattordicesimo titolo in Ligue 1 e il quinto consecutivo. L’ostacolo è il Lens, che aveva conquistato trentatré punti nelle ultime dodici giornate prima di fermare la sua scalata, scivolando allo stadio Bollaert-Delelis contro il Monaco (2-3). Pierre Sage sta provando a rovinare i progetti di Luis Enrique. È secondo a quota 52, dopo ventitré giornate. Due punti in meno del Psg. 

I 45,6 milioni di attivo

Il Lens è la rivelazione del campionato francese. Ha chiuso il mercato con un attivo di 45,6 milioni e si è preso un ruolo da protagonista. In estate ha ceduto Kevin Danso al Tottenham, Neil El Aynaoui alla Roma e Andy Diouf all’Inter. Ha trovato la quadratura del cerchio rilanciando Allan Saint-Maximin, ala sinistra, e consegnando le chiavi a Florian Thauvin, ex Udinese, sette gol in campionato. A fare la differenza, finora, sono stati anche gli attaccanti Wesley Saïd (10 gol) e Odsonne Edouard (9). Con il 3-4-2-1, il Lens ha trovato la sua dimensione ideale. Pressing, equilibrio tattico, velocità. Una squadra organizzata e concreta, in grado di valorizzare anche un centrocampista montenegrino, Andrija Bulatovic, diciannove anni, forza nei tackle e geometrie. Un’intuizione dell’area scouting creata dal presidente Joseph Oughourlian

83% di passaggi riusciti

È stato scoperto nel Buducnost Podgorica. Maglia numero 5. È nato il 27 dicembre del 2006. Destro naturale, un metro e 80, undici presenze e un assist in Ligue 1. Viene considerato uno dei talenti più interessanti del calcio balcanico. Svolge il doppio compito di regista e mediano. Ha giocato in totale 478 minuti. Premiato da Pierre Sage e dalle statistiche: 83% di passaggi riusciti, 44 contrasti vinti, 15 falli subiti e 16 commessi. È la prima alternativa di Mamadou Sangaré e Adrien Thomasson, sette assist in campionato. 

