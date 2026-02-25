Kinteh, il Manchester United prepara il blitz
Appuntamento all’inizio di marzo. Il Manchester United si prepara a organizzare un viaggio in Norvegia. Il direttore generale Omar Berrada e il ds Jason Wilcox stanno cercando di portare Abubacarr Sedi Kinteh a Old Trafford nella prossima estate. Difensore centrale, 19 anni, si è messo in luce nell’Eliteserien con il Tromsø, dove gioca anche la mezzala Jens Hjertø-Dahl, classe 2005, seguito dalla Lazio. Relazioni positive, un lungo dossier degli 007 dei Red Devils. Kinteh è nato in Gambia e ha trovato subito la direzione giusta in Europa. Mancino, un metro e 86, personalità, anticipo, gestione e distribuzione del pallone. Stopper vecchio stile e regista moderno, una sintesi che ha attirato il Manchester United, orientato ad anticipare la concorrenza. Si sono mossi anche Chelsea, Ajax e Psv Eindhoven. Ma i Red Devils si sono guadagnati una posizione di vantaggio.
L’Academy Mawade Wade
Operazione da cinque milioni di sterline. Kinteh ha un contratto fino al 2029, il Tromsø l’ha scoperto nell’Academy Mawade Wade. È diventato uno dei pilastri della squadra allenata da Jørgen Vink: venticinque partite, un gol (al Kristiansund) e un assist. Nei contrasti è ancora un po’ ruvido, un aspetto da limare. Otto cartellini gialli e un rosso. Veloce nei duelli, sicuro nel gioco aereo, ordinato in costruzione. Ha ricevuto la chiamata nella nazionale gambiana. Il Manchester United considera Kinteh un investimento per rinforzare il reparto di Michael Carrick, che ha sostituito in panchina Ruben Amorim ottenendo cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei partite. La storia di Kinteh è legata all’Academy Mawade Wade: una struttura che ha creato da tempo una collaborazione con i dirigenti del Tromsø.