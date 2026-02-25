Kinteh, il Manchester United prepara il blitz

Appuntamento all’inizio di marzo. Il Manchester United si prepara a organizzare un viaggio in Norvegia. Il direttore generale Omar Berrada e il ds Jason Wilcox stanno cercando di portare Abubacarr Sedi Kinteh a Old Trafford nella prossima estate. Difensore centrale, 19 anni, si è messo in luce nell’Eliteserien con il Tromsø, dove gioca anche la mezzala Jens Hjertø-Dahl, classe 2005, seguito dalla Lazio. Relazioni positive, un lungo dossier degli 007 dei Red Devils. Kinteh è nato in Gambia e ha trovato subito la direzione giusta in Europa. Mancino, un metro e 86, personalità, anticipo, gestione e distribuzione del pallone. Stopper vecchio stile e regista moderno, una sintesi che ha attirato il Manchester United, orientato ad anticipare la concorrenza. Si sono mossi anche Chelsea, Ajax e Psv Eindhoven. Ma i Red Devils si sono guadagnati una posizione di vantaggio.