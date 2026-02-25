Keisuke Goto, il giapponese che incanta nella Jupiler Pro League

Il Belgio è la sua scuola. Un percorso di crescita e di studio: l’occasione giusta per pesare prospettive e ambizioni. C’è grande interesse intorno a Keisuke Goto, vent’anni, centravanti giapponese, nato nel quartiere di Chūō-ku, a Hamamatsu. Dieci gol e cinque assist nel Sint-Truiden. Una base per sognare altri circuiti: il traguardo è la Premier League, la sua evoluzione non è sfuggita agli osservatori del Brighton e del Brentford, abituati a investire sui giovani. Goto gioca nel Sint-Truiden in prestito, a giugno tornerà all’Anderlecht, che ha cominciato a riflettere sulla strategia. Passare subito all’incasso o aspettare ancora un po’ prima di aprire l’asta. È un numero 9 completo e moderno: un metro e 91, agilità, potenza, destro naturale, una carriera cominciata nello Jubilo Iwata, dove aveva esordito da professionista firmando subito una doppietta contro l’Okayama. Ha preso parte al 38% dei gol del Sint-Truiden, che è secondo in classifica (a -2 dall’Union Saint-Gilloise) e non ha mai vinto la Jupiler Pro League. L’unico trionfo è stato centrato in Coppa di Lega nel 2000. Mentre in campionato il piazzamento migliore è stato un secondo posto nel 1966.