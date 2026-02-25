Bounida, il jolly dell’Ajax: dribbling e 8 assist

Louis Van Gaal è rimasto un amico dell’ Ajax , ha quasi 75 anni, non si perde una partita alla Cruijff Arena neppure quando c’è aria di neve. Non ha più l’età per infilarsi la tuta e andare in panchina, ma svolge ancora un ruolo prezioso nel club olandese: consulente del consiglio di amministrazione. Sua la scelta, nell’estate del 2024, di puntare su Francesco Farioli , che ora sta dominando la Primeira Liga con il Porto . Lo avrebbe confermato, nonostante la delusione per il sorpasso del Psv e il titolo perso a maggio sul filo di lana. Ma il tecnico toscano si è tirato indietro, si è dimesso, considerava conclusa la sua esperienza ad Amsterdam .

La ricostruzione

L’Ajax sta vivendo una fase difficile, ha smarrito il valore della continuità. È terzo in compagnia del Nec Nijmegen, a -19 dal Psv. Ha cambiato un altro allenatore: era partito con John Heitinga, sostituito il 6 novembre da Fred Grim, che sta provando a trovare una formula per uscire dalla crisi. Comprare e rivendere a un prezzo più alto rimane la prima regola di un club che non vince l’Eredivisie dal 2022. Tra gli ultimi investimenti c’è Rayane Bounida, 19 anni, maglia numero 43, nato a Vilvoorde, in Belgio. Trequartista o ala da 4-3-3, destro naturale, elegante, veloce. Ha iniziato a giocare nel Leuven e nell’Anderlecht.

Due gol e otto assist

Nel 2022 ha deciso di trasferirsi all’Ajax. Un metro e 79, finte, cambi di direzione e di passo, personalità, nel traffico cerca sempre una soluzione. Dribbling e attenzione in copertura. Il debutto con la squadra B dell’Ajax era arrivato a dicembre del 2024. Nove gol e 4 assist sotto la guida di Frank Peereboom, Willem Weijs e Martijn Reuser. Grim lo sta provando sulle fasce e dietro le punte. Gli garantisce libertà. Due gol e otto assist tra Eredivisie e Coppa d’Olanda. Bounida fa parte del Belgio Under 21 di Gill Swerts. Gioca spesso con un elastico bianco che gli ferma i capelli sopra la fronte. Ha un contratto fino al 2028.