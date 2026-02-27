Patrik Mercado, Almeyda prepara il Siviglia del futuro

Il Siviglia aveva trecento milioni di debiti. Tagli drastici e salary cap per uscire dall’imbuto di una grave crisi finanziaria. Nonostante i problemi di bilancio, in estate Matias Almeyda ha accettato l’offerta del presidente José María del Nido Carrasco . Ha firmato un contratto biennale. Si è lanciato nel fuoco di una sfida complicata, ma aveva il forte desiderio di mettersi alla prova anche sulla panchina di un club della Liga , dopo i brillanti risultati ottenuti con l’ Aek Atene (titolo più coppa) e il Chivas (due scudetti, due coppe, una Supercoppa e la Champions della Concacaf). Sulla bilancia i pericoli pesavano più dei possibili vantaggi. Tanti ostacoli, ma anche a Siviglia sta portando la nave nella direzione giusta. Dopo venticinque giornate, la squadra occupa il dodicesimo posto in classifica: 29 punti, 8 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte, 32 gol realizzati e 39 subiti, +5 sul Maiorca di Muriqi , che ora è terzultimo e rischia di giocarsi la salvezza nello spareggio con la terza della Segunda División .

I 7 turni di squalifica

Almeyda è stato al centro anche di un caso legato alla lite con l’arbitro Iosu Galech Apezteguía, durante la partita con l’Alaves. “Non sono un clown da circo”. Un clima elettrico che gli ha procurato una squalifica per sette giornate. Il tecnico argentino, ex mediano di Lazio, Inter e Parma e Brescia, resta comunque la certezza di un Siviglia limitato sul mercato dai conti. Insieme al presidente José María del Nido Carrasco ha cominciato a pianificare le mosse per l’estate. In grande silenzio, lavorando sotto traccia, il direttore sportivo Antonio Cordón ha già concluso il primo colpo: è Patrik Mercado, 22 anni, classe 2003, trequartista ecuadoriano, undici gol e tredici assist in 116 partite con l’Independiente del Valle.

Il viaggio in Ecuador

Operazione da sei milioni. Sul tavolo c’è anche un contratto fino al 2031. Almeyda lo aspetta a metà luglio a Siviglia, dopo il mondiale: l’Ecuador è stato inserito nel girone di Germania, Curaçao e Costa d’Avorio. Mercado è stato premiato nel 2025 come migliore centrocampista offensivo del campionato. Eleganza e velocità, un metro e 77, destro naturale, 85% di passaggi riusciti. Anche il Bayer Leverkusen lo aveva seguito, ma il Siviglia ha trovato subito l’accordo con il procuratore Gonzalo Vargas, che gestisce la “SportCapital EC” e ha il suo ufficio a Guayaquil.