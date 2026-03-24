Xavi Espart: il college della Masia e la maglia del Barcellona

Il Barcellona investe ogni anno tra i venti e i venticinque milioni sulla cantera: la Masia è tornata a ricoprire un ruolo centrale con il presidente Joan Laporta , che ha fatto scelte di principio rispetto al predecessore Josep Maria Bartomeu . Il patrimonio va costruito in casa: ecco l’antica regola introdotta alla fine dagli Anni Settanta da Josep Lluís Núñez , pronto a puntare sui giovani seguendo i consigli di Johan Cruijff . Il nuovo manifesto del Camp Nou è Lamine Yamal , clausola da un miliardo, la maglia numero 10 di Maradona e Messi , 21 gol e 16 assist in questa stagione.

Le spese extralarge

Il Barcellona sta superando una grave crisi finanziaria. C’è stato il periodo delle spese extralarge, da Griezmann a Dembelé, poi Laporta e il direttore sportivo Deco hanno imposto una sterzata. Nella classifica dei giocatori che attualmente valgono di più, all’interno della rosa di Hansi Flick, sei provengono dal vivaio: Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Pau Cubarsí, Alejandro Balde e Gavi. Un lavoro di qualità. La nuova Ciutat Esportiva Joan Gamper, situata a Sant Joan Despí, è stata inaugurata nel 2006 ed è costata sessantotto milioni. Nove campi, venti squadre, trecento ragazzi, camere hi-tech, aree studio, sale ricreative, servizi medici di alto profilo, un college con ottante stanze. Un ricambio generazionale senza pause.

L’ultima intuizione

Tra gli osservati speciali di Flick, adesso, c’è Xavi Espart, diciotto anni, terzino destro, pilastro della Spagna Under 19 di David Cubillo. È nato a Barcellona, è un tifoso blaugrana, ha già esordito in Champions (due presenze per un totale di 26 minuti) e in Liga (91 minuti in due partite). Ha varcato il cancello della Masia nel 2015, quando aveva otto anni. Era un play classico, ma è stato convertito nel ruolo di esterno. Dinamismo, corsa, cross, agilità, un metro e 75: attenzione alla fase difensiva. Lo scorso 11 agosto ha firmato un contratto fino al 2028. I dirigenti stanno lavorando per alzare il prezzo della clausola, che ora è di dieci milioni.