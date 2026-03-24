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Diego Gómez e il software segreto del Brighton © Getty Images

Diego Gómez e il software segreto del Brighton

Mezzala, 22 anni, paraguaiano, 5 gol in Premier: è stato scoperto dal club inglese grazie a una banca dati creata da Starlizard, l’azienda del  presidente Tony Bloom
Stefano Chioffi
3 min

Il Brighton si affida a un software per scoprire talenti: una banca dati creata da Starlizard, l’azienda che fa capo a Tony Bloom, ex giocatore professionista di poker, imprenditore e proprietario del club allenato in passato da Roberto De Zerbi. Grazie agli algoritmi di Starlizard, i Seagulls hanno individuato in passato l’ecuadoriano Moises Caicedo (ceduto poi al Chelsea per 131 milioni, bonus compresi), Simon Adingra, Julio Enciso e il giapponese Kaoru Mitoma, che si è laureato a Tokyo con una tesi sulla storia del dribbling. Il Brighton è la società che realizza maggiori plusvalenze in Europa: oltre 400 milioni. Una straordinaria macchina che produce soldi e buoni risultati. Bloom governa anche l’Union Saint-Gilloise.

The Next Generation 

Il nuovo gioiello è Jack Hinshelwood, che festeggerà ventuno anni il prossimo 11 aprile. Centrocampista totale: pressing, tackle, geometrie, la capacità di rendersi utile anche nel ruolo di terzino. Un jolly speciale: con l’Inghilterra Under 21 ha vinto l’Europeo di categoria, battendo la Germania in finale, dopo i tempi supplementari. È stato lanciato da De Zerbi, una centralità che ha saputo rafforzare dopo l’arrivo in panchina del tedesco Fabian Hürzeler, trentatré anni. Proviene da una dinastia di calciatori: suo padre Adam ha giocato nel Brighton, mentre il bisnonno Wally ha indossato le maglie di Fulham e Chelsea. Ma non è l’unico tesoro in vetrina al Falmer Stadium. L’altra rivelazione del centrocampo è Diego Gómez, ventidue anni, paraguaiano, un metro e 85, cinque gol e un assist in ventotto partite di Premier

Il Libertad e Leo Messi

Gómez è cresciuto nel Libertad, poi ha lasciato Asunción per volare negli Stati Uniti, all’Inter Miami di Leo Messi e del tecnico Javier Mascherano. Il Brighton l’ha acquistato a gennaio del 2025 per tredici milioni. Adesso vale il doppio. Lo cercano l’Arsenal e il Manchester City. Ha trascorso l’infanzia a San Juan Bautista. Destro naturale. Ha un contratto che scade nel 2030. Nel settembre del 2025, Gómez è entrato nella storia della Coppa di Lega realizzando quattro gol contro il Barnsley. Difende e attacca, il suo calcio è logica, sostanza e tempi di inserimento. Diventerà un’altra plusvalenza.

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