Shea Charles, la rivelazione della Championship
C’è un numero che isola Shea Charles dal resto dei centrocampisti della Championship, la serie B inglese: 90,4%. È la sua precisione media nei passaggi, un dato che impressiona perché l’irlandese del Southampton, classe 2003, non sceglie quasi mai giocate comode in orizzontale, ma cerca costantemente la verticalizzazione. Cambiare ritmo alla manovra è il mestiere che ha imparato al Manchester City, sotto gli occhi di Pep Guardiola. Il 21 marzo scorso, contro l’Oxford United, ha aggiunto al repertorio il tiro dalla distanza: un destro dai trenta metri che ha certificato lo stato di grazia a pochi giorni dai playoff mondiali contro l’Italia.
I 7 in pagella
L’Irlanda del Nord è una questione di famiglia: Shea comanda in mediana, il fratello minore Pierce (titolare nello Sheffield Wednesday) difende i pali della nazionale di Belfast. Con i suoi 189 centimetri, Shea garantisce una fisicità atipica per un regista puro: pulito negli interventi, domina i duelli aerei e ha la maturità per abbassarsi tra i difensori e iniziare l’azione sotto pressione. In questa stagione, Charles ha collezionato ventiquattro presenze con due gol e un assist. Un rendimento da 7 in pagella. Il Southampton è riuscito a trattenerlo durante il mercato di gennaio, ma la Premier League è già tornata a bussare. La valutazione attuale oscilla tra i 15 e i 18 milioni di sterline. Cresciuto nell’accademia del City, è maturato nel Southampton, dove viene allenato dal tedesco Tonda Eckert, arrivato a novembre al posto di Will Still. I Saints sono sesti in classifica, in piena corsa per qualificarsi ai playoff. La promozione è il regalo che Shea Charles ha in mente. Nel mese di febbraio ha fatto parlare di sé non solo per un gol decisivo contro il Leicester, ma per l’esultanza: una scivolata di pancia (“belly slide”) diventata virale su ogni piattaforma social.