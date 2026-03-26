Shea Charles, la rivelazione della Championship

C’è un numero che isola Shea Charles dal resto dei centrocampisti della Championship , la serie B inglese: 90,4%. È la sua precisione media nei passaggi, un dato che impressiona perché l’irlandese del Southampton , classe 2003, non sceglie quasi mai giocate comode in orizzontale, ma cerca costantemente la verticalizzazione. Cambiare ritmo alla manovra è il mestiere che ha imparato al Manchester City , sotto gli occhi di Pep Guardiola . Il 21 marzo scorso, contro l’ Oxford United , ha aggiunto al repertorio il tiro dalla distanza: un destro dai trenta metri che ha certificato lo stato di grazia a pochi giorni dai playoff mondiali contro l’ Italia .

I 7 in pagella

L’Irlanda del Nord è una questione di famiglia: Shea comanda in mediana, il fratello minore Pierce (titolare nello Sheffield Wednesday) difende i pali della nazionale di Belfast. Con i suoi 189 centimetri, Shea garantisce una fisicità atipica per un regista puro: pulito negli interventi, domina i duelli aerei e ha la maturità per abbassarsi tra i difensori e iniziare l’azione sotto pressione. In questa stagione, Charles ha collezionato ventiquattro presenze con due gol e un assist. Un rendimento da 7 in pagella. Il Southampton è riuscito a trattenerlo durante il mercato di gennaio, ma la Premier League è già tornata a bussare. La valutazione attuale oscilla tra i 15 e i 18 milioni di sterline. Cresciuto nell’accademia del City, è maturato nel Southampton, dove viene allenato dal tedesco Tonda Eckert, arrivato a novembre al posto di Will Still. I Saints sono sesti in classifica, in piena corsa per qualificarsi ai playoff. La promozione è il regalo che Shea Charles ha in mente. Nel mese di febbraio ha fatto parlare di sé non solo per un gol decisivo contro il Leicester, ma per l’esultanza: una scivolata di pancia (“belly slide”) diventata virale su ogni piattaforma social.