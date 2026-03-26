Noahkai Banks, da Honolulu alla Bundesliga
Arriva da Honolulu, la patria delle onde e delle tavole da surf. Le Hawaii sono il suo punto di partenza. Suo padre, Sedrick, era un militare statunitense, e sua madre, Nadine, è di origine tedesco-spagnola. Noahkai Banks è un difensore centrale, ha diciannove anni, gioca nell’Augsburg e in questa stagione è entrato spesso nella Top 11 della Bundesliga. Ventidue presenze, un gol e un assist. È alto un metro e 93 e aspetta la convocazione nella nazionale americana di Mauricio Pochettino. È l'antitesi del vecchio stopper “fango e tacchetti”. In Germania lo chiamano “The Wall”. Ma nei suoi compiti non c’è solo quello di marcare i centravanti. Innesca spesso il contropiede con lanci da quaranta metri.
Pochettino e il sogno Mondiale
Ha trascorso l’infanzia a Washington. Dopo la separazione dei genitori, si è trasferito con la madre nella cittadina bavarese di Dietmannsried, dove ha iniziato a frequentare una scuola calcio. A sette anni è entrato nel vivaio dell’Augsburg. La stagione 2025-26 è quella del decollo verticale. È diventato uno dei leader del club guidato dal presidente Markus Krapf. La squadra naviga a metà classifica: decimo posto, trentuno punti in ventisette giornate e sette di vantaggio sul St. Pauli (terzultimo). Noahkai Banks si è conquistato la stima di Manuel Baum, che ha sostituito Sandro Wagner, esonerato a dicembre. Ha dimostrato che si può diventare leader anche a diciannove anni. Non è un caso che Mauricio Pochettino stia pensando di inserirlo nella nazionale maggiore, dopo le ottime prove con l’Under 20 di Marko Mitrovic. Noahkai spera di vivere il sogno del Mondiale, quello di casa. La Roma lo segue. Piace anche al Milan, sempre attento ai talenti “made in Usa”. Elegante nell’anticipo, pulito negli interventi e forte nel gioco aereo. Nelle ultime settimane si è mosso anche il Borussia Dortmund. Destro naturale, si adatta alla linea a tre o a quattro. Ha un contratto fino al 2029. Il prezzo del suo cartellino si avvicina ai venti milioni. L’Augbsurg aspetterà agosto prima di prendere una decisione. Il Mondiale potrebbe diventare una vetrina speciale per Noahkai Banks.