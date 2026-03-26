Noahkai Banks, da Honolulu alla Bundesliga

Arriva da Honolulu, la patria delle onde e delle tavole da surf. Le Hawaii sono il suo punto di partenza. Suo padre, Sedrick, era un militare statunitense, e sua madre, Nadine, è di origine tedesco-spagnola. Noahkai Banks è un difensore centrale, ha diciannove anni, gioca nell’Augsburg e in questa stagione è entrato spesso nella Top 11 della Bundesliga. Ventidue presenze, un gol e un assist. È alto un metro e 93 e aspetta la convocazione nella nazionale americana di Mauricio Pochettino. È l'antitesi del vecchio stopper “fango e tacchetti”. In Germania lo chiamano “The Wall”. Ma nei suoi compiti non c’è solo quello di marcare i centravanti. Innesca spesso il contropiede con lanci da quaranta metri.