Givairo Read, l’idolo del De Kuip

Il De Kuip è il punto di ritrovo dei tifosi del Feyenoord. Un nome che si traduce così: “la Vasca”, proprio per la forma che è stata data allo stadio dagli architetti Leendert Van der Vlugt e Johannes Brinkman. Givairo Read è uno dei segreti della squadra allenata da Robin Van Persie e seconda in Eredivisie, dietro al Psv. Terzino destro, diciannove anni, lo chiamano the train, il treno. Dodici presenze e tre assist. È nato ad Amsterdam, ma è sfuggito ai radar dell’Ajax. Si è imposto a Rotterdam, anche se già in estate potrebbe salire su un aereo per l’Inghilterra: destinazione Premier. Resta da scegliere la città: Londra (Chelsea) oppure Manchester (sponda City). Si è messo in luce in Europa League: tre presenze e un gol al Panathinaikos di Rafa Benitez. I compagni gli hanno trovato un altro soprannome: “rottweiler”, perché Givairo Read è sempre attento anche alla fase difensiva.