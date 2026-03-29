Givairo Read, l’idolo del De Kuip
Il De Kuip è il punto di ritrovo dei tifosi del Feyenoord. Un nome che si traduce così: “la Vasca”, proprio per la forma che è stata data allo stadio dagli architetti Leendert Van der Vlugt e Johannes Brinkman. Givairo Read è uno dei segreti della squadra allenata da Robin Van Persie e seconda in Eredivisie, dietro al Psv. Terzino destro, diciannove anni, lo chiamano the train, il treno. Dodici presenze e tre assist. È nato ad Amsterdam, ma è sfuggito ai radar dell’Ajax. Si è imposto a Rotterdam, anche se già in estate potrebbe salire su un aereo per l’Inghilterra: destinazione Premier. Resta da scegliere la città: Londra (Chelsea) oppure Manchester (sponda City). Si è messo in luce in Europa League: tre presenze e un gol al Panathinaikos di Rafa Benitez. I compagni gli hanno trovato un altro soprannome: “rottweiler”, perché Givairo Read è sempre attento anche alla fase difensiva.
Valore triplicato
La sostanza del suo boom è certificata dai numeri del mercato. A settembre la sua valutazione oscillava intorno ai 4 milioni: adesso, a fine marzo, per sedersi al tavolo con il club di Rotterdam ne servono almeno 12. Un valore triplicato. Cross, diagonali, sovrapposizioni. Nonostante i suoi 19 anni (è nato il 2 giugno del 2006), Read è un terzino completo: ha una capacità di lettura preventiva nell’uno contro uno, dote rara per un ragazzo che spinge e prende tante iniziative sulle fascia. Agilità, carattere, un metro e 75. Da capitano della nazionale olandese Under 19 di Peter Van der Veen ha vinto l’Europeo di categoria, mentre con il Feyenoord ha conquistato la Supercoppa. Il suo procuratore è Muy Manero, che in passato ha portato il difensore centrale Sven Botman al Newcastle e ora gestisce anche la mezzala Joey Veerman, otto gol e tredici assist nel Psv.