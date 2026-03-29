Hayden Hackney, si muove il Manchester United

Uno slogan pieno di affetto: «He’s one of our own», è uno dei nostri, cantano i tifosi del Riverside Stadium, ma il coro potrebbe traslocare nei teatri più nobili della Premier. Anche il Mirror ha raccontato la scalata di Hayden Hackney. Il popolo del Middlesbrough lo considera un “piccolo Scholes”, con un’anima da operaio. Nato e cresciuto a Redcar, a un passo dalle acciaierie, il classe 2002 ha trasformato il centrocampo nel suo giardino privato. È alto un metro e 78, ha la capacità di trasformare il motore della squadra di Kim Hellberg, svedese, secondo in classifica con 71 punti alle spalle del Coventry (a quota 80): a quasi 24 anni (li compirà il 26 giugno) non porta solo la fascia da capitano, ma avverte l’intero peso delle ambizioni di una città. Hackney è logica e sostanza. In questa stagione di Championship ha messo in fila numeri da categoria superiore: 5 gol e 8 assist in 38 partite, una precisione nei passaggi del 90,4%. C’è una curiosità che spiega il suo carattere di ferro: dopo aver svolto tutta la trafila con le giovanili della Scozia (per le origini materne), ha avuto il coraggio di dire “no” e di aspettare l’Inghilterra. Una scommessa vinta, dato che è stato a lungo il perno dell’Under-21 di Lee Carsley.