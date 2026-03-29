Alvyn Sanches, l’X Factor della Svizzera

Dall’operazione al ginocchio destro alla maglia della Svizzera . C’è una data, il 21 marzo del 2025, che Alvyn Sanches ha cercato di esorcizzare: lesione del legamento crociato anteriore a Belfast , nel giorno del suo debutto nella nazionale di Murat Yakin . Minuto numero 22, il dolore e le lacrime: dal sogno a quasi sette mesi di silenzi e fisioterapia. Adesso, quel ragazzo nato a Créteil (in Francia ), mezzala o trequartista, ventitré anni, mancino, è tornato protagonista. E c’è chi lo definisce il nuovo X Factor della Svizzera.

Il blitz dello Young Boys

La fotografia della sua ascesa è nel coraggio dello Young Boys. Mentre Alvyn lottava ancora con i macchinari a Losanna, il club di Berna ha rotto gli indugi: con cinque milioni, il primo settembre del 2025, ha acquistato un giocatore ancora ai box e vicino alla scadenza. Visione pura. Sanches non ha solo recuperato: ha scelto la 10 e ha trasformato la squadra di Gerardo Seoane. Nove gol e cinque assist in campionato. Quattro volte a segno nelle ultime tre partite di Super League contro Thun, Losanna (doppietta) e Lugano.

Il sintetico del Wankdorf

È cresciuto nel Losanna. La sua famiglia ha origini portoghesi. Sanches regala emozioni sul sintetico del Wankdorf. Sanches si muove tra le linee con eleganza. Ma non è più solo il trequartista dei tocchi raffinati: ora strappa e decide i match, è il 10 moderno che Yakin cercava per il Mondiale: tecnica e agilità in un metro e 83. Prima dell’infortunio era stato studiato dalla Lazio e dalla Fiorentina. Ora ha un contratto blindato fino al 2029: lo Young Boys parte da una valutazione di quindici milioni. Alvyn Sanches viene seguito, da un po’ di tempo, anche dal Brighton e dal Sunderland. La Premier sarebbe la ricompensa più bella dopo quasi 210 giorni di medici, palestra e fisioterapia.