Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 30 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tygo Land, il capitale del Psv

Tygo Land, il capitale del Psv

Mediano-regista, vent’anni, olandese: è in prestito al Groningen e a luglio tornerà nel club di Eindhoven, che si prepara a vincere il terzo titolo consecutivo
Stefano Chioffi
2 min

Peter Bosz lo aspetta a luglio nel centro sportivo De Herdgang. «È pronto, ha un’intelligenza tattica che non si insegna». Il suo giudizio, sulle colonne dell’Eindhovens Dagblad, cancella ogni dubbio: il Psv si prepara a riportare a casa Tygo Land, vent’anni, ora in prestito al Groningen. Per il tecnico olandese, che sta centrando il terzo titolo consecutivo in Eredivisie, è un regista con grandi potenzialità. “Uno studente perfetto”, così lo descrivono i compagni. Trascorre tanto tempo a studiare, sul tablet, i movimenti di Frenkie De Jong e Sergio Busquets.

Il rinnovo

Classe 2006, un metro e 78, destro naturale, ventitré presenze e un gol (contro l’Az Alkmaar) nel Groningen. Il Psv lo considera un capitale, come dimostra il contratto prolungato fino al 2029. Land ha dimostrato maturità. Prima di legarsi al club di Eindhoven, aveva ricevuto offerte dai settori giovanili di Manchester City e Barcellona, ma aveva rinunciato a queste opportunità, come ha raccontato il giornale De Telegraaf. Una scelta controcorrente che lo ha portato adesso a essere protagonista in Eredivisie

89,2% di passaggi riusciti

La scalata è stata rapida: nel gennaio del 2024 è stato aggregato alla prima squadra da Bosz. Con il Psv ha vinto due scudetti. Nel Groningen ha avuto la possibilità di vivere una stagione da titolare. Dirige il reparto: 89,2% di passaggi riusciti. Ma Tygo rifiuta il possesso sterile: passaggi di prima, segno di una mentalità votata al gioco verticale. Governa e lotta: recupera in media 6,4 palloni ogni 90 minuti. Con l’Olanda di Koeman che cerca eredi per il dopo-De Jong, Tygo rappresenta una soluzione per il futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS