Khalaili, il nuovo patrimonio dell’Union Saint-Gilloise

Se c’è un club in Europa capace di trasformare il calcio in un’azienda che garantisce profitti, questo è l’ Union Saint-Gilloise . Scoprire e vendere: un teorema che ha portato ricchezza attraverso i nomi di Deniz Undav e Noah Sadiki , Victor Boniface e Franjo Ivanovic . Plusvalenze, ma anche risultati, con il titolo vinto nel 2025 e la Coppa del Belgio alzata l’anno precedente. L’ultima intuizione si chiama Anan Khalaili , arrivato dal Maccabi Haifa per sei milioni e mezzo di euro nel 2024. È un’ala destra, è nato in Israele il 3 settembre 2004. Khalaili ha impiegato poco a prendersi le chiavi della Jupiler Pro League . Cinque gol e tre assist tra campionato e Champions . Il suo cartellino vale il triplo, così raccontano negli uffici dell’Union Saint-Gilloise.

La maglia del Beitar Haifa

Una crescita che parte da lontano: ha iniziato a giocare da bambino nel Beitar Haifa, poi il provino per il Maccabi e una stagione 2019-20 da incorniciare con l’accademia Neve Yosef (25 gol in 24 partite). L’Union Saint-Gilloise l’ha scoperto nel 2023, durante il Mondiale Under 20 che Khalaili ha vissuto da protagonista: 3 reti per guidare l’Israele di Ofir Haim a uno storico bronzo, facendo la differenza nei quarti contro il Brasile (3-2 dopo i supplementari) e nella finale per il terzo posto vinta 3-1 sulla Corea del Sud.

Una famiglia di calciatori

Alto un metro e 83, Khalaili è un destro naturale molto versatile: può essere impiegato sulla fascia sinistra e nel ruolo di falso 9. Il suo contratto scade nel 2028, ma l’Union vanta un diritto di opzione per prolungarlo di un’ulteriore stagione. Figlio d’arte - il papà Majdi era un portiere, anche lui ex Beitar Haifa - Anan appartiene a una famiglia di calciatori: il fratello Iyad, classe 2006, è un attaccante che il Maccabi ha ceduto nei mesi scorsi in prestito al Bnei Reineh. Si esalta in contropiede. La velocità è una della sue caratteristiche: ha toccato in una parita i 34,22 chilometri orari. Lo seguono il Newcastle e il Benfica.