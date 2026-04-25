Merah e la scuola speciale dell’Olympique Lione

C’è un luogo, a Meyzieu , dove il calcio smette di essere un gioco e diventa architettura. È l’ Academy Groupama , la "fabbrica dei sogni" dell’ Olympique Lione : qui, tra pareti di cemento e campi che sembrano biliardi, sono cresciuti anche Karim Benzema e Alexandre Lacazette . Investire sui giovani è la prima regola e Khalis Merah si prepara a rinnovare questa tradizione. Dopo una partenza complicata, da gennaio la squadra allenata da Paulo Fonseca (ex Roma e Milan ) ha cambiato direzione: terzo posto in classifica, 57 punti in 31 giornate e la lezione rifilata al Paris-Saint Germain al Parco dei Principi . Un 2-1 che ha riacceso un po’ di interesse intorno alla Ligue 1 , con il Lens a quota 63 e a sei punti da Luis Enrique .

A costo zero

Merah ha diciannove anni, è francese, può agire da mezzala o trequartista. Ventinove presenze, un gol - segnato in Europa League contro il Paok Salonicco - e due assist tra campionato e coppe. È l’espressione di un vivaio che produce qualità e utili. Ha un contratto fino al 2029 e una valutazione di mercato di dieci milioni. A Meyzieu è nato non solo professionalmente: è un tifoso dell’Olympique Lione e la sua famiglia ha origini algerine. Un metro e 78, destro naturale, geometrie e lancio: un affare a costo zero capace di incidere nel 4-3-1-2 di Fonseca. Protagonista anche nella sfida contro il Psg, ha trovato una sintonia speciale con Endrick, scuola Palmeiras, arrivato in prestito a gennaio dal Real Madrid e autore di quattro gol in dodici partite. Al Parco dei Principi, il brasiliano ha fatto la differenza giocando accanto al portoghese Afonso Moreira, che sta tamponando in modo brillante l’assenza di Malick Fofana, belga, 21 anni, bloccato a lungo da un infortunio alla caviglia.

La stima di Fonseca

Merah è cresciuto nella periferia di Lione e ha iniziato a giocare nel Mieux, prima di entrare nell’accademia dell’Olympique nel 2016, a nove anni. Centrocampista versatile, nell’estate del 2025 è stato convocato da Fonseca per il ritiro estivo: un incrocio fondamentale per la sua evoluzione. Ha debuttato in Ligue 1 il 16 agosto e ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti il 29 gennaio 2026. Velocità di gambe e di pensiero: ecco le qualità che hanno stregato Fonseca.