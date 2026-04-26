Joshua King e l’amore di Craven Cottage

C’è un nuovo “wonderkid” a Craven Cottage. Si chiama Joshua King, per tutti solo Josh: è il trequartista che ha cambiato cilindrata al Fulham, guidato dal portoghese Marco Silva e ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Conference League. Diciannove anni, destro naturale, un gol e due assist in ventotto presenze. Ha incantato nell’Inghilterra Under 19 di Will Antwi e ora si è preso le chiavi della nazionale Under 21 di Lee Carsley. Può muoversi da rifinitore classico, oppure da mezzala. Ribalta le partite con accelerazioni da 36.2 km/h. Non è solo spettacolo: è produzione. È cresciuto nel vivaio del Fulham. Conosce Craven Cottage come il salotto di casa sua. Destro naturale, un metro e 73, Marco Silva è rimasto stregato dai suoi colpi.