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Kevin Viveros, il fattore decisivo dell’Athletico Paranaense © Getty Images

Kevin Viveros, il fattore decisivo dell’Athletico Paranaense

Centravanti, 26 anni, colombiano, lo chiamano “el tren”: ha segnato 6 gol in 12 partite nel Brasileirão
Stefano Chioffi
2 min

Da quando giocava sull’asfalto, da bambino, a Buenaventura, quasi cento chilometri da Cali, ha lo stesso soprannome: “El Tren”. Kevin Viveros è il numero 9 dell’Athletico Paranaense: colombiano, sei gol in dodici partite nel Brasileirão, destro naturale, un metro e 80, la forza di gestirsi in area di rigore e dietro una scrivania durante le trattative. Ha deciso di non avere un procuratore: è il manager di se stesso. Ha ventisei anni e sta diventando uno dei giocatori più decisivi del campionato. È la stella della squadra allenata da Odair Hellmann

La festa di novembre

L’Athletico Paranaense ha festeggiato la promozione in Serie A alla fine di novembre. E Viveros è stato fondamentale: è arrivato al termine del girone d’andata dall’Atlético Nacional per 4,2 milioni di dollari e ha fatto la differenza con nove gol e due assist in ventuno giornate. Anche a Curitiba lo chiamano tutti “El Tren”. Protegge il pallone, crea spazi, viene servito in profondità. È il simbolo dell’Athletico. Ogni sviluppo passa da lui. Non è solo il finalizzatore, è bravo anche nelle sponde. Il club lo ha blindato, respingendo offerte dall’estero. Vuole tenerlo almeno fino a dicembre, c’è un contratto che scade nel 2028. Nato a Buenaventura il 26 aprile del 2000, Viveros non ha avuto scorciatoie. Cresciuto nell’América di Cali, ha costruito la sua carriera nei minimi dettagli: è stato in Venezuela (21 reti con il Carabobo) e in Europa (una breve esperienza al Sarajevo), poi il ritorno in Colombia e l’esplosione con l’Atlético Nacional. Nel Brasileirão ha già realizzato sei gol, ha colpito nelle sfide con Santos, CruzeiroCoritiba, Botafogo (doppietta) e Chapecoense. Ha diversi tatuaggi dedicati alla famiglia, è molto religioso.

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