Luiz Benedetti, si muove il Barcellona

Si è mosso il Barcellona . Il direttore sportivo Deco ha raccolto relazioni positive su Luiz Benedetti , difensore centrale, classe 2006, 19 anni, brasiliano, che si è fatto ammirare con il Palmeiras di Abel Ferreira (portoghese, undici trofei vinti sulla panchina del Verdão) durante il campionato Paulista . In corsa, però, non c’è solo il club di Joan Laporta . In Inghilterra raccontano che Benedetti , mancino, un metro e 98, nato a Bauru , viene seguito anche dall’ Arsenal , dal Napoli e dal Como . Si prepara a essere convocato da Lucas Andrade , responsabile della Seleção Under 20 .

La Copinha e il Paulista

È cresciuto a Bauru, dove era sbocciata la favola di Pelé. Ha iniziato a giocare a cinque anni. Gavetta nelle scuole locali, poi la svolta con l’Associação Ferroviária de Esportes e il salto nel 2022 al Palmeiras, che l’ha strappato alla concorrenza del San Paolo. Matura in fretta: debutta nel 2025 con Abel Ferreira, maglia 43 sulle spalle e status da prospetto di prima fascia. Domina nel gioco aereo (oltre il 70% dei duelli vinti), si distingue anche come regista arretrato. Centrale di qualità: legge prima, copre tanto. Il suo palmarès comincia a prendere forma: una Copinha in bacheca, la trafila con la Seleção baby e il Paulista conquistato nel 2026 con quattro presenze.

Marquinhos e Van Dijk

Il suo procuratore è Giuliano Bertolucci. Manovre concrete intorno al suo cartellino. Deco l’ha fatto studiare da João Amaral (direttore dell’area scouting) e dagli osservatori Micki Albert e Francesc Guitart. Benedetti ha firmato un contratto con il Palmeiras fino al 31 dicembre del 2029. Viene paragonato a Sven Botman, olandese, colonna del Newcastle e compagno di Tonali. Anticipo, lancio, stacco, agilità. I suoi modelli sono Marquinhos e Virgil Van Dijk. Obiettivo dichiarato: l’Europa e il fascino della Champions.