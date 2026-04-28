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martedì 28 aprile 2026
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Kadioglu, pagelle super nel Brighton © Getty Images

Kadioglu, pagelle super nel Brighton

Il turco, 26 anni, è uno dei migliori terzini sinistri della Premier: il club di Tony Bloom l’ha acquistato nel 2024 per 30 milioni
Stefano Chioffi
2 min

Nelle pagelle dei tabloid inglesi non scende mai sotto la sufficienza: ha una media del 6,57. Ferdi Kadioglu è uno dei segreti del Brighton di Fabian Hürzeler, tedesco, 33 anni, l’allenatore più giovane della Premier. È arrivato nell’estate 2024 dal Fenerbahçe per 30 milioni di euro. Passaporto turco, ma è nato in Olanda, ad Arnhem, e ha iniziato a giocare nell’Esa Rijkerswoerd e nel Nec Nijmegen. Sarà uno degli intoccabili del ct Montella durante il Mondiale: un teatro che potrebbe cambiare disegno alla sua carriera. Le offerte non mancano. E nelle logiche del presidente Tony Bloom non esistono incedibili. Ha quasi 27 anni e si è guadagnato di diritto un posto nella griglia dei migliori terzini sinistri del campionato. Nel laboratorio tattico dei Seagulls, Kadioglu è qualcosa di più di un semplice difensore di fascia. È un regista travestito da esterno, un giocatore totale che parte largo per accendere il gioco. La sua storia spiega tutto: nasce trequartista, poi viene trasformato in terzino in Turchia e diventa “universale” in Inghilterra. Non solo: è un destro che si è adattato a giocare a sul binario opposto, un dettaglio che lo rende un rebus continuo per chi lo marca.

Il premio

Al Falmer Stadium è già un idolo. A dicembre del 2025 i tifosi del Brighton lo hanno eletto giocatore del mese: un’investitura popolare. Trentatré presenze e un gol nella sfida vinta 3-0 contro il Chelsea. Hürzeler l’ha inserito nel blocco dei titolari in trenta partite. Altre cinque volte l’ha utilizzato in FA Cup e in Coppa di Lega. Precisione nei passaggi intorno all’86%, dribbling e progressione. E poi la fase difensiva: più di cinquanta contrasti vinti. Ha un contratto fino al 2028. Piace all’Arsenal. Il futuro si deciderà dopo il Mondiale.

 

 

 

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