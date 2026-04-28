Kadioglu, pagelle super nel Brighton

Nelle pagelle dei tabloid inglesi non scende mai sotto la sufficienza: ha una media del 6,57. Ferdi Kadioglu è uno dei segreti del Brighton di Fabian Hürzeler, tedesco, 33 anni, l’allenatore più giovane della Premier. È arrivato nell’estate 2024 dal Fenerbahçe per 30 milioni di euro. Passaporto turco, ma è nato in Olanda, ad Arnhem, e ha iniziato a giocare nell’Esa Rijkerswoerd e nel Nec Nijmegen. Sarà uno degli intoccabili del ct Montella durante il Mondiale: un teatro che potrebbe cambiare disegno alla sua carriera. Le offerte non mancano. E nelle logiche del presidente Tony Bloom non esistono incedibili. Ha quasi 27 anni e si è guadagnato di diritto un posto nella griglia dei migliori terzini sinistri del campionato. Nel laboratorio tattico dei Seagulls, Kadioglu è qualcosa di più di un semplice difensore di fascia. È un regista travestito da esterno, un giocatore totale che parte largo per accendere il gioco. La sua storia spiega tutto: nasce trequartista, poi viene trasformato in terzino in Turchia e diventa “universale” in Inghilterra. Non solo: è un destro che si è adattato a giocare a sul binario opposto, un dettaglio che lo rende un rebus continuo per chi lo marca.