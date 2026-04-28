Mateus Mané e la stagione da incubo del Wolverhampton

Il Wolverhampton è già retrocesso. Dopo otto anni consecutivi si prepara a lasciare il salotto della Premier, ma lo farà consolandosi almeno con la crescita brillante di Mateus Mané, ala o trequartista, portoghese, due gol e due assist in 23 partite, capace di accendere l’interesse dell’Arsenal e del Liverpool, del Paris Saint-Germain e del Borussia Dortmund. Nonostante la stagione tormentata dei Wolves, il valore del baby - classe 2007 - ha raggiunto i venti milioni di sterline. Da Barreiro alle aste della Premier. È nato in Portogallo: i suoi genitori sono della Guinea-Bissau e si sono trasferiti in Inghilterra quando Mané aveva nove anni. Dopo il settore giovanile del Rochdale, nel 2024 è arrivato gratis al Wolverhampton. Dribbling, velocità, un profilo da 4-3-3 o 4-2-3-1. In Premier ha segnato al West Ham e all’Everton. Dopo aver vestito la maglia dell’Inghilterra Under 18, ha esordito con il Portogallo Under 21: “la scelta più difficile della mia giovane carriera”, come l’ha definita.